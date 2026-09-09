해남군, 추석 대비 농산물 잔류농약 집중 점검…부적합 유통 차단

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 9일 추석 앞 농산물 안전성 관리를 강화했다
- 사과·배·배추·무 등 잔류농약 검사를 집중 지원했다
- 부적합 농산물 유통 차단과 농가 지도도 병행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 추석을 앞두고 제수용품과 선물세트 등 명절 수요가 몰리는 농산물에 대한 안전성 관리에 나선다.
해남군은 추석 성수기를 맞아 사과와 배 등 과일류를 비롯해 배추와 무 등 채소류를 대상으로 잔류농약 등 안전성 분석을 집중 지원한다고 9일 밝혔다.
이번 검사는 명절을 앞두고 농산물 소비가 증가할 것으로 예상됨에 따라 부적합 농산물의 유통을 사전에 막고 소비자들이 안심하고 해남 농산물을 구매할 수 있도록 하기 위한 조치다.
검사에서 부적합 판정을 받은 농산물은 유통되지 않도록 신속하게 조치하고 해당 농가에 대한 사후관리와 함께 농약 안전사용기준 준수 여부에 대한 지도도 강화한다.
농업인을 대상으로 올바른 농약 사용법과 안전사용기준 준수를 안내하는 홍보도 병행한다. 이를 통해 추석 성수기에 안전성이 확보된 농산물이 생산·출하될 수 있도록 관리할 방침이다.
군 관계자는 "추석에는 제수용품과 농산물 선물세트 소비가 크게 늘어나는 만큼 안전성 관리를 한층 강화하겠다"며 "철저한 안전성 조사를 통해 군민과 소비자가 해남 농산물을 안심하고 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
해남군은 앞으로도 농산물 생산부터 유통과 판매 단계까지 체계적인 안전관리를 이어가며 부적합 농산물 유통을 차단하고 해남 농산물에 대한 소비자 신뢰를 높여나갈 계획이다.
Khyeon0424@newspim.com