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장흥군, 퇴원환자 돌봄공백 차단...의료·요양·가사 지원

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AI 핵심 요약

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  • 장흥군이 9일 퇴원 어르신 통합돌봄을 강화했다.
  • 장흥종합병원 등과 연계해 퇴원 전 신청을 받는다.
  • 가사지원·방문진료·긴급돌봄 등 공백을 메운다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥군이 병원 퇴원 이후 돌봄이 필요한 어르신의 지역사회 복귀를 돕기 위해 의료와 돌봄을 연계한 통합지원 체계를 강화한다.

장흥군은 보호자 부재나 장기요양등급 미판정 등으로 퇴원 직후 돌봄서비스를 받기 어려운 어르신들의 공백을 줄이기 위해 퇴원 단계부터 통합돌봄을 연계하고 있다고 9일 밝혔다.

장흥군청 전경 [사진=장흥군]

특히 거동이 불편한 환자가 읍면행정복지센터를 직접 찾지 않아도 퇴원 전에 병원에서 사업을 신청할 수 있도록 장흥종합병원과 장흥우리병원 그리고 장흥통합의료병원과 협력체계를 구축했다.

대상자는 퇴원 전 병원을 통해 신청하면 장기요양 판정을 기다리는 기간이나 보호자가 없는 상황에서도 필요한 서비스를 지원받을 수 있다.

지원 내용은 퇴원환자 단기집중서비스를 비롯해 가사지원과 방문진료 그리고 긴급돌봄 등이다. 단기집중서비스는 1개월간 영양과 가사 및 이동지원 등을 제공해 퇴원 직후 발생할 수 있는 돌봄 공백을 최소화하는 데 초점을 맞췄다.

장흥군은 앞으로도 협력병원을 정기적으로 순회하며 통합돌봄 사업을 알리고 돌봄이 필요한 대상자를 적극 발굴할 방침이다. 발굴된 대상자는 통합지원회의를 거쳐 의료와 요양 및 돌봄과 주거 등 개인별 필요한 서비스를 연계받게 된다.

사순문 장흥군수는 "퇴원은 치료의 끝이 아니라 지역사회에서 새로운 일상으로 돌아가기 위한 시작"이라며 "의료기관과 협력을 강화해 퇴원 후에도 필요한 서비스를 적기에 받을 수 있도록 통합돌봄 체계를 더욱 촘촘히 하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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