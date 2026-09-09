경남도, 진주 촉석루 남강 국가 명승 지정 예고…역사적 가치 재조명

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문화유산 보호와 활용 방안 모색

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남의 대표 누각과 남강 수변 경관이 국가 명승 지정을 앞두고 막바지 절차에 들어갔다. 수백 년 누정 문화와 임진왜란 항전 기억이 중첩된 공간이다.

경남도는 진주 촉석루 남강 일원에 대한 국가 명승 지정을 위해 9일부터 30일간 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 지질명승조경분과 심의를 거쳐 정식 명승 지정 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.

진주 촉석루 남강 일원 전경[사진=경남도] 2026.09.09

진주 촉석루 남강 일원은 남강의 넓은 수면과 자연 암벽, 그 위에 자리한 촉석루와 성곽, 수변의 의암이 유기적으로 어우러져 진주의 대표적인 수변 경관과 조망을 형성한 경승지다.

이 일대는 고려·조선시대부터 산수 유람과 교유, 명승을 소재로 시를 읊는 제영의 대상으로 꼽혀 왔으며 촉석루를 중심으로 사신과 빈객을 접대하고 연회와 풍류를 즐기는 누정 문화가 이어져 온 장소다.

촉석루는 밀양 영남루, 평양 부벽루와 함께 조선의 3대 누각으로 알려져 있다. 평상시에는 남강의 경관을 향유하는 누정 기능을 했고 과거시험 고사장으로 쓰이기도 했으며 전시에는 진주성 남장대로서 군사 지휘 기능을 수행했다.

진주성은 남강 북안의 구릉과 자연 절벽을 이용해 축조된 성곽으로 임진왜란 당시 1·2차 진주성 전투가 벌어진 역사적 전장이다. 당시 남강과 자연 절벽은 천연 방어 지형으로 활용됐다.

이 지역에는 김시민, 김천일, 황진, 최경회 등 역사적 인물의 항전과 의암을 중심으로 한 논개의 순국과 충절에 대한 기억이 전승돼 왔다. 진주 촉석루 남강 일원은 오랜 경승과 유람의 역사 위에 항전과 순국의 역사가 중층적으로 축적된 역사문화경관이라는 점에서 국가적 가치를 인정받았다.

역사적·학술적 가치도 강조됐다. 하륜의 '진주촉석루기'를 비롯해 이곡, 이색, 김일손, 정약용 등이 남긴 시문, '조선왕조실록', '어우야담', 의암사적비 등 관련 기록이 풍부하게 남아 있어 문헌을 통해 공간의 역사성을 확인할 수 있다.

진주성도 등 회화 자료와 근대 사진, 관광엽서 등 다양한 시각 자료도 전해지고 있어 진주 촉석루 남강 일원의 역사적 형성 과정을 통시적으로 연구할 수 있는 학술 자료로 평가된다.

정영철 문화체육국장은 "진주 촉석루 남강 일원이 자연 경관과 유람 문화, 항전의 역사가 어우러진 장소로서 역사적·학술적·경관적 가치를 인정받았다"면서 "의견 수렴과 심의 절차를 거쳐 명승으로 최종 지정될 수 있도록 행정 절차를 진행하고 있다"고 말했다.

news2349@newspim.com