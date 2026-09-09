조상호 세종시장 국회 앞 시위…"행정수도특별법 더 미뤄선 안돼"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 9일 국회 앞 캠페인에 동참했다.
- 행정수도특별법 연내 제정을 국회와 정치권에 촉구했다.
- 세종시는 범국민대책위와 협력해 활동을 이어가기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 행정수도특별법 연내 제정을 촉구하는 릴레이 피켓 캠페인에 동참해 국회와 정치권의 책임 있는 행동을 촉구했다.
9일 시에 따르면 조 시장은 이날 오전 서울 여의도 국회 정문 앞에서 '행정수도특별법 연내 제정'을 촉구하는 릴레이 1인 피켓 캠페인에 동참했다.
이번 캠페인은 지난달 31일 충청권 민·관·정과 전국 시민사회 등 1000여 명이 참여한 '행정수도특별법 연내 제정을 위한 범국민 결의대회'의 후속 활동이다.
범국민대책위원회는 지난 1일부터 특별법이 제정되는 날까지 국회 앞에서 릴레이 1인 캠페인을 이어가고 있다.
이날 조 시장은 '행정수도특별법 연내 제정' 문구가 적힌 피켓을 들고 국회를 향해 특별법 제정을 촉구했다.
조 시장은 "지난달 31일 1000여 명의 시민이 쏟아지는 빗속에서도 국회 앞에서 특별법 연내 제정을 한목소리로 외쳤다"며 "릴레이 캠페인 역시 행정수도 완성을 더 이상 미룰 수 없다는 국민의 뜻을 전달하기 위한 것"이라고 말했다.
이어 "이번 정기국회는 행정수도특별법 제정을 위한 중요한 기회"라며 "국회가 국민의 뜻을 받들어 올해 반드시 특별법을 제정하고 행정수도 완성을 위한 법적 기반을 마련해 달라"고 촉구했다.
한편 시는 행정수도특별법 연내 제정을 위해 정부와 국회, 여야 정치권과의 협력을 강화하고 범국민대책위원회와 함께 국민적 공감대 확산과 대국회 활동을 지속할 계획이다.
vincent977@newspim.com