남양주시청 안재홍 유도선수, 2026 아시안게임 출전

AI 핵심 요약beta
- 남양주시청 안재홍이 9일 아시안게임 출전을 확정했다.
- 안재홍은 국가대표 선발전 우승으로 73㎏급 대표가 됐다.
- 그는 개인전과 혼성 단체전서 첫 메달에 도전한다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 남양주시청 직장운동경기부 유도선수단 소속 안재홍 선수가 일본에서 열리는 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 남자 73㎏급에 국가대표로 출전한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 안재홍은 남양주시청 입단 첫해인 올해 국가대표 최종선발전에서 우승을 차지하며 아시안게임 출전권을 따냈다. 이번 대회에서 안재홍은 남자 73㎏급 개인전과 혼성 단체전에 나서 생애 첫 아시안게임 메달에 도전한다.
안재홍 선수는 2024년 한국마사회 유도단에 입단하며 실업 무대에 데뷔한 뒤 올해 남양주시청으로 소속을 옮겼다. 남자 66㎏급에서 73㎏급으로 체급을 상향한 이후 꾸준히 경기력 향상에 주력해왔으며 특히 국가대표 최종선발전 우승을 통해 새로운 체급에서도 경쟁력을 입증했다.
제20회 아이치·나고야 아시안게임은 오는 9월 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현 및 나고야시 일원에서 개최된다. 유도 종목은 9월 30일부터 10월 3일까지 진행될 예정이다.
남양주시는 직장운동경기부 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 국내외 대회에 참가할 수 있도록 훈련 여건 개선과 경기력 향상을 지속적으로 지원하고 있다고 전했다. 시는 앞으로도 소속 선수들이 국내외 무대에서 우수한 성과를 거두고 지역 체육의 위상을 높일 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.
시 관계자는 "안재홍 선수가 대한민국과 남양주시의 자부심을 안고 아이치·나고야 아시안게임에서 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치길 바란다"며 "좋은 성과를 거둘 수 있도록 남양주시민과 함께 힘껏 응원하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com