광양경자청, 미래산업 4개사와 1조 655억 투자협약

AI 핵심 요약beta
- 광양경자청이 9일 4개 기업과 1조655억원 투자협약을 맺었다.
- CGN율촌전력은 9000억원 들여 율촌산단 발전설비를 구축했다.
- 사업이 추진되면 238명 고용과 산업기반 강화가 기대됐다.
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[광양·순천·여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양만권경제자유구역청이 에너지와 해상풍력, 방위산업 등 미래 전략산업 분야 기업 4곳과 1조 655억원 규모의 투자협약을 맺었다.
광양경자청은 9일 여수 소노캄호텔에서 열린 '광양만권 외국인 투자유치 활성화 포럼 및 투자협약식'에서 CGN율촌전력과 EEW KHPC, 하이테크엔지니어링, 위드피에스 등 4개사와 협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 중화권 외국인투자기업 CGN율촌전력은 율촌산단에 9000억원을 투자해 557MW급 천연가스 복합화력 발전설비를 구축한다. 독일계 EEW KHPC는 광양항 동측배후단지에 1228억 원을 들여 대구경 강관 등 해상풍력 하부구조물 생산시설을 확충한다.
위드피에스는 해룡산단에 227억 원을 투자해 방산용 특수발전기 생산시설을 확대하고, 하이테크엔지니어링은 율촌산단에 200억 원을 투입해 산업플랜트 모듈과 철골구조물 제작·조립시설을 조성한다. 광양경자청은 협약 사업이 계획대로 추진되면 238명의 신규 고용이 창출되고 에너지·해상풍력·산업플랜트·방산 분야의 산업 기반도 강화될 것으로 기대했다.
이번 협약은 '전남광주통합특별시 시대, 광양만권 외자유치의 새로운 기회'를 주제로 외국상공회의소와 코트라, 글로벌 기업 및 유관기관 관계자 등 200여명이 참석한 포럼에서 체결됐다.
구충곤 광양경자청장은 "국제행사를 계기로 광양만권 투자 환경을 알리고 1조원 이상의 투자 성과를 거뒀다"며 "글로벌 협력 네트워크 확대를 통해 외자 유치를 활성화하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com