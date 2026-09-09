익산, 전국 1호 그린바이오 벤처 중심지 '도약'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 9일 그린바이오 벤처캠퍼스로 창업·제품화 지원을 강화했다.
- 30실이 모두 채워져 29개 혁신기업이 연구와 사업화에 나섰다.
- 시는 100억원 규모 육성사업 건의와 규제 대응 지원을 추진했다.
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7억원 맞춤 지원·내년부터 100억원 국비 건의…창업부터 제품화까지 지원
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 전국 최초로 조성한 그린바이오 벤처캠퍼스를 중심으로 농생명 바이오 산업의 창업과 제품화를 지원하는 성장 기반 구축에 속도를 내고 있다고 9일 밝혔다.
익산 그린바이오 벤처캠퍼스는 익산과 평창, 진주, 예산, 포항 등 전국 5개 조성 지자체 가운데 가장 먼저 문을 연 거점이다.
지난해 12월 준공된 이후 올해 4월과 6월 두 차례에 걸쳐 유망 벤처기업들이 입주하면서 연구·창업 공간 30실이 모두 채워졌다. 현재 29개 혁신기업이 입주해 기술 개발과 사업화에 나서고 있다.
익산시는 전북특별자치도와 함께 총 7억1500만원을 투입해 입주기업을 대상으로 사업화 자금과 액셀러레이터 육성, 연구장비 활용, 전문인력 인턴십 등 4개 분야를 지원하고 있다.
올해는 20개 기업을 선정해 기업별 맞춤형 육성을 진행하고 있으며 하반기 성과평가를 통해 내년에도 실효성 있는 지원을 이어갈 계획이다.
특히 시는 입주기업의 주요 애로사항으로 꼽히는 신제품 인허가와 규제 대응을 행정적으로 지원해 사업화 과정에서 발생하는 진입장벽을 낮출 방침이다.
이를 위해 2027년부터 5년간 100억원을 투입하는 '그린바이오 스타트업 육성 프로젝트'를 정부에 건의하고 국회 예산 심의 과정에서 국비가 반영될 수 있도록 지역 정치권과 협력을 강화하고 있다.
김문혁 익산시 바이오농정국장은 "창업 초기 벤처기업이 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 체계적인 성장 사다리를 구축해 익산을 대한민국 그린바이오 산업을 선도하는 혁신 중심지로 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com