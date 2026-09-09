은평구, 11일 '연신내 썸머스트릿 파티'…먹거리·체험 이벤트 다양

AI 핵심 요약beta
- 은평구가 11일 연신내 썸머스트릿 파티를 연다
- 먹거리·맥주·벼룩시장과 체험행사가 진행된다
- 공연과 경품행사로 골목상권 활력을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 은평구는 골목상권 활성화를 위해 오는 11일 GTX 연신849 광장에서 연신내골목형상점가 상인회 주관으로 '제7회 연신내 썸머스트릿 파티'를 개최한다고 9일 밝혔다.
행사에서는 먹거리와 맥주, 벼룩시장이 펼쳐지며 보드게임, 열쇠고리 만들기, 포토존 등 다양한 체험·참여 이벤트가 진행된다.
오후 3시 30분부터는 본격적인 문화 공연과 주요 이벤트가 이어진다. 인기 공연팀 훅(HOOK)을 비롯해 가수 이승연, 희즈니, 이용주 등이 무대에 올라 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다.
이와 함께 상인회에서 준비한 경품을 증정하는 추첨 행사가 열리며, 상인회 누리소통망(SNS)을 구독하거나 상인회원 점포를 이용한 영수증을 인증하면 홍보 물품을 받을 수 있는 현장 이벤트도 함께 마련된다.
김미경 은평구청장은 "유난히 뜨거웠던 여름을 잘 이겨내신 구민 여러분께 이번 축제가 시원하고 유쾌한 선물 같은 시간이 되길 바란다"며 "축제로 골목상권에 활력이 더해지고 뜻깊은 화합의 장이 되기를 기대한다"고 전했다.
kh99@newspim.com