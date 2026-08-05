은평구, 아이폰용 1인가구 안전돌봄서비스 앱 배포…참여자 모집

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스마트폰 기종 관계없이 이용 가능

위기 신호 확인·자기돌봄 활동 지원

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 은평구는 1인가구 안전돌봄서비스 '안녕, 은빛SOL메이트'의 아이폰용 앱을 새롭게 배포하고 하반기 참여자를 수시 모집한다고 5일 밝혔다.

'안녕, 은빛SOL메이트'는 은평구와 취약계층 안전돌봄 전문기업 ㈜밀이 함께 개발한 전국 최초의 통합형 안전돌봄서비스다. 전용 앱을 통해 위기 신호를 실시간으로 감지하고 안부 확인, 생활 관리, 활동 보상 등을 종합적으로 제공해 1인가구의 사회적 고립을 예방한다.

'안녕, 은빛SOL메이트' 전용 앱의 화면 작동 모습 [사진=은평구]

이 서비스는 올해 하반기부터 이용자들의 지속적인 요청을 반영해 아이폰용 앱을 새롭게 배포했다. 이에 따라 스마트폰 운영체제에 따른 이용 제한이 해소돼 더 많은 1인가구가 안전돌봄서비스를 이용할 수 있게 됐다.

참여 대상도 기존 기준중위소득 150% 이하 1인가구에서 소득 기준 없이 청년·중장년 1인가구로 확대했으며, 외국인 주민도 이용 가능하다.

참여자는 전용 앱을 통해 출석 확인, 식사 기록, 걷기 등 다양한 자기돌봄 활동에 참여할 수 있다. 일정 시간 휴대전화 사용 기록이 없으면 등록된 비상연락망의 보호자에게 알림을 전송해 보호자가 위기 상황에 신속히 대응할 수 있도록 한다.

아울러 활동 실적에 따라 은평사랑상품권으로 전환할 수 있는 포인트를 최대 5만 점까지 지급해 자기돌봄을 유도하고 지역경제 활성화에도 기여한다.

사업은 오는 12월 31일까지 운영된다. 신청은 온라인 또는 주소지 관할 동주민센터에서 할 수 있으며, 대상자로 선정되면 전용 앱을 설치하고 회원가입을 완료하면 서비스를 이용할 수 있다.

김미경 은평구청장은 "이번 참여 대상 확대로 더 많은 1인가구가 안전돌봄서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 사회적 고립과 위기 상황을 세심하게 살피고, 누구나 소외 없이 안심하고 생활할 수 있도록 촘촘한 돌봄체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com