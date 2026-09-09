경기도산림환경연구소, 도시나무 봄철 눈트임 시기 앞당김 현상 연구

AI 핵심 요약beta
- 경기도산림환경연구소가 9일 24개 수종 눈트임 분석 결과를 발표했다
- 물향기수목원 16년 자료서 20개 수종 눈트임이 빨라졌다
- 연구진은 기후변화 지표 활용과 예측 연구를 확대하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도산림환경연구소는 20개 수종에서 봄철 나무의 눈에서 잎이 나오기 시작하는 눈트임 시기가 연간 약 0.8~2.0일씩 앞당겨지는 경향을 보였다고 9일 밝혔다. 이는 물향기수목원에서 2010년부터 2025년까지 16년간 관측한 24개 수종의 장기 자료를 분석한 결과다.
연구소에 따르면 이번 분석은 경기도산림환경연구소 소속 김용훈·최병길·권건형·최충호·박정아 연구진이 수행했으며 결과는 도시녹지 분야 국제학술지 '도시임업 및 도시녹화 저널(Urban Forestry & Urban Greening)'에 게재가 확정됐다.
논문은 지난달 27일 온라인으로 먼저 공개됐고 정식 출판은 11월호에 실릴 예정이며 이 학술지는 영향력지수 8.2를 기록한 산림·녹지 분야 상위권(Q1) 국제학술지로 분류된다. 논문 제목은 '도시의 유사한 환경조건에서 나타난 수종별 봄철 눈트임 시기 앞당김 속도의 일관성'이다.
왕벚나무 등 24개 수종 가운데 20개 수종에서 눈트임 시기가 통계적으로 유의하게 빨라지는 것으로 나타났으며 수종별로 눈트임 시기가 앞당겨지는 속도는 연간 약 0.8~2.0일 수준으로 분석됐다.
연구소는 수종별 실제 눈이 트는 시점에는 차이가 있었지만 눈트임이 빨라지는 속도에서는 수종 간 뚜렷한 차이가 없다는 점도 특징으로 꼽았다. 겉씨식물과 속씨식물, 교목과 관목, 잎이 먼저 나오는 수종과 꽃이 먼저 피는 수종으로 나눠 비교했을 때도 눈트임 시기 변화 속도는 대체로 비슷한 경향을 보였다.
연구진은 다양한 수종이 동일한 수목원에서 비슷한 기온과 관리환경에 오랫동안 노출되면서 수종별 고유한 눈트임 시기의 차이는 유지되는 반면 장기적인 변화 속도는 서로 유사하게 나타난 것으로 해석했다. 눈트임은 기온과 환경변화에 민감하게 반응하는 생물계절 지표로 기후변화가 식물에 미치는 영향을 파악하는 데 주요한 지표로 활용되고 있다.
이번 연구는 국립수목원이 추진하는 국가 생물계절 관측 연구(KNA1-2-47-24-1)와 연계해 수행됐으며 연구소가 물향기수목원에서 직접 축적해 온 장기 현장자료를 자체 분석해 국제학술지 논문으로 발전시켰다는 점에서도 의미를 지닌다고 평가했다.
정택준 경기도산림환경연구소장은 "물향기수목원에서 16년간 축적한 현장자료를 연구소 연구진이 직접 분석해 국제적으로 인정받는 연구성과로 발전시켰다는 데 의미가 있다"며 "앞으로 축적된 자료와 분석기술을 벚꽃 개화시기 예측과 숲해설·기후변화 교육 등 도민이 체감할 수 있는 분야로 확대하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com