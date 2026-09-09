양평호 시의원, 암사아리수정수센터 점검..."시민안전·식수보호 위한 사업 보완해야"

AI 핵심 요약beta
- 양평호 의원이 7일 암사아리수정수센터를 점검했다.
- 강동 한강그린웨이 보행로의 보안 우려를 논의했다.
- 취수시설 보호와 시민 이용을 함께 고려하자 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한강그린웨이 보행로 보안 우려 제기
시설 보호와 시민 이용 조화 필요성 강조
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시의회 환경수자원위원회 양평호 의원(더불어민주당·강동4)이 지난 7일 암사아리수정수센터를 방문해 정수센터 주요 현황과 취수시설 운영 상황을 점검하고, 강동 한강그린웨이 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 국가보안시설 관리 및 취수원 보호 문제에 대한 개선 방안을 논의했다.
암사아리수정수센터는 강동구 아리수로 131에 위치한 서울시 주요 정수시설로, 1986년 최초 통수 이후 지속적인 증설과 시설 개선을 거쳐 현재 일 최대 160만㎥ 규모의 생산능력을 갖췄다.
부지는 약 38만5598㎡(11만6848평) 규모로 23개 동의 건축물과 고도정수처리시설을 운영하며, 현재 일평균 약 115만㎥를 생산해 서울 동남권 시민들에게 아리수를 공급하고 있다.
이날 점검에서 가장 중점적으로 논의된 사항은 강동 한강그린웨이 사업 추진 과정에서 암사아리수정수센터 취수시설 인근에 조성되는 보행로 문제였다.
국가정보원 검토 과정에서는 취수장이 보행로와 약 3m 이내로 인접해 있어 보안사고 가능성이 우려된다는 의견이 제시됐으며, 보행자의 취수장 핵심시설 무단 촬영 가능성, 보행로를 통한 비인가자 접근 가능성, 취수시설을 대상으로 한 위해행위 가능성 등이 우려사항으로 거론됐다.
양 의원은 "한강 접근성을 높이고 시민들이 수변공간을 이용할 수 있도록 하는 정책 방향은 필요하지만, 암사취수장은 서울시민의 먹는 물을 책임지는 국가 중요시설"이라며 "일반적인 공원이나 산책로와 동일한 기준으로 접근해서는 안 된다"고 강조했다. 그는 취수시설 인접 구간에 대해 단순 개방형 보행로를 조성하기보다, 시설 보호와 시민 이용을 동시에 고려한 보완책 마련이 필요하다고 지적했다.
그는 끝으로 한강 개발사업과 환경 기반시설 보호가 대립하는 관계가 아니라 함께 해결해야 할 과제라며 "향후 한강그린웨이 사업 추진 과정에서 아리수본부와 관련 기관의 의견이 충분히 반영되고, 국가보안시설 관리 기준을 충족하는 안전한 수변공간이 조성될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.
windy@newspim.com