유안타증권, 하반기 투자전략 설명회 개최…유동원 본부장 강연

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권이 14일 개인투자자 설명회를 연다.
- 유동원 본부장이 2026년 하반기 전망을 강연한다.
- 설명회는 무료지만 사전 신청자만 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유안타증권이 개인투자자를 대상으로 2026년 하반기 경제 전망과 주식 투자전략을 주제로 한 투자설명회를 연다.
글로벌 자산배분 전문가인 유동원 글로벌자산배분본부장이 하반기 시장 전망과 투자 아이디어를 제시할 예정이다.
유안타증권 MEGA센터분당점은 오는 14일 오후 4시부터 경기 성남시 분당구 CGV 서현에서 개인투자자를 대상으로 투자설명회를 개최한다고 밝혔다.
이번 설명회에서는 '2026년 하반기 경제 동향 및 주식 투자전략'을 주제로 유동원 글로벌자산배분본부장이 강연한다. 하반기 국내외 경제 흐름과 증시 전망, 투자전략 등을 중심으로 시장을 진단할 예정이다.
최근 국내외 증시는 금리와 환율, 인공지능(AI) 투자 확대, 주요국 정책 변화 등 다양한 변수에 따라 변동성이 커지고 있다. 이에 증권사들의 하반기 투자설명회도 시장 전망과 자산배분 전략을 제시하는 데 초점을 맞추는 추세다.
설명회는 투자에 관심 있는 누구나 무료로 참석할 수 있다. 다만 원활한 행사 진행을 위해 사전 신청자에 한해 참여할 수 있다.
참가 신청과 자세한 사항은 유안타증권 MEGA센터분당점으로 문의하면 된다.
plum@newspim.com