KB증권, 청년 모의투자대회 시상…1~3위에 인턴십 기회 제공

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 3일 청년 모의투자대회 시상식을 열었다
- 대회에는 청년 1만3615명이 참가했다
- 상위 3명에 상금과 인턴십 기회를 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 국민연금공단, 전북특별자치도와 함께 청년 대상 모의투자대회 '모투의 마블' 시상식을 개최했다. 총 1만3615명의 청년 투자자가 참가한 가운데 상위 입상자에게는 총 3800만원의 상금과 함께 KB증권 인턴십 기회가 제공됐다.
KB증권은 국민연금공단, 전북특별자치도와 함께 청년 대상 모의투자대회 '모투의 마블' 시상식을 지난 3일 개최했다고 9일 밝혔다.
이번 시상식은 전북혁신도시 국민연금공단 일원에서 이틀간 열린 '제7회 지니포럼(GENIE Forum)' 행사에서 진행됐다.
'모투의 마블'은 청년들이 실제 투자에 앞서 자본시장을 경험하고 건전한 투자 문화를 체험할 수 있도록 마련된 모의투자대회다. 지난 7월 20일부터 참가 신청을 받아 8월 3일부터 21일까지 3주간 진행됐으며, 총 1만3615명의 청년 투자자가 참여했다.
대회에서는 1위 수상자가 151.03%의 수익률을 기록해 2000만원의 상금을 받았다. 2위와 3위는 각각 81.71%, 80.34%의 수익률로 1000만원과 500만원의 상금을 수상했다.
특히 1~3위 수상자에게는 상금과 함께 KB증권 인턴십 참여 기회도 제공된다. KB증권은 이를 통해 청년들이 모의투자 경험을 실제 금융투자업에 대한 이해와 실무 경험으로 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.
최근 증권업계는 청년층의 금융 이해도를 높이고 장기 투자 문화를 확산하기 위해 모의투자대회와 금융교육 프로그램을 확대하고 있다. 실제 투자에 앞서 시장을 경험할 수 있는 기회를 제공해 투자 판단 능력을 높이는 교육 프로그램으로 활용되는 사례도 늘고 있다.
이번 대회는 KB금융그룹과 국민연금공단, 전북특별자치도가 체결한 '금융생태계 조성 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약'의 주요 실행 사업 가운데 하나로 추진됐다.
이홍구 KB증권 대표는 "이번 모의투자대회가 청년들이 자본시장을 직접 경험하고 올바른 투자 습관을 형성하는 데 도움이 되는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 고객의 투자 경험을 최우선으로 삼아 다양한 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com