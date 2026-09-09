목포대 "순천대 60개월 내 대학병원 신축 계획 검증해야"

AI 핵심 요약beta
- 국립목포대가 9일 순천대 대학병원 신축계획 검증을 요구했다.
- 목포대는 2032년 개원 가능성에 의문을 제기했다.
- 목포대는 공정표 공개와 재검토를 촉구했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 국립목포대학교가 국립순천대학교의 대학병원 신축 계획을 두고 60개월 내 개원 가능 여부에 대한 철저한 검증을 요구하고 나섰다.
국립목포대는 9일 순천대가 제시한 2032년 대학병원 완공 및 가동 일정과 관련해 전남광주통합특별시와 전남연구원에 사업 실현 가능성을 재검토해 줄 것을 요청했다.
목포대는 순천대가 교육병원 확보계획 평가에서 높은 점수를 받은 만큼 2032년 2월 임상교육 시작 전 500병상 규모 병원을 전면 개원한다는 계획이 실제 가능한지 따져봐야 한다는 입장이다.
목포대에 따르면 최근 신설됐거나 건립 중인 국립대 대학병원의 평균 건립 기간은 83개월이다. 세종충남대병원과 배곧서울대병원도 건립에 80개월 이상이 걸렸다.
목포대는 의료전문 설계회사와 검토한 결과 올해 사업에 착수하더라도 2033년 말 완공이 가능하고 시범운영을 거쳐 2034년 초 개원이 가능하다고 설명했다. 이에 따라 사업계획 검토부터 기본계획과 설계·착공·준공·개원까지 84개월의 단계별 공정표를 마련했다고 밝혔다.
또 신축병원 완공 전인 2032년부터 임상교육을 진행할 수 있도록 임시 교육병원 확보 방안도 별도로 제시했다.
반면 순천대 계획에는 구체적인 공정표 없이 2032년 임상교육 이전 500병상 병원을 개원한다는 내용이 담겼다고 목포대는 지적했다.
목포대는 교육병원 확보가 의대 인증의 핵심 요건인 만큼 일정이 지연될 경우 임상교육과 교수진 확보에 차질이 발생하고 의대 인증에도 영향을 미칠 수 있다고 주장했다.
특히 최종 평가 결과가 불과 1.30점 차이였던 만큼 교육병원 건립 일정에 대한 검증이 충분히 이뤄졌다면 평가 결과가 달라질 수 있었다며 순천대와 순천시.통합특별시에 구체적인 사업 절차와 일정을 공개하고 검증받을 것을 촉구했다.
ej7648@newspim.com