부산시, 일본 시장 진출 기업 대상 온라인 수출 컨설팅…맞춤형 전략 제공

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현지 전문가·맞춤형 전략 수립 지원

지속적 지원 수출 성과 창출 도모

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 일본 시장 진출을 원하는 지역 중소기업을 대상으로 온라인 영상 수출 컨설팅을 열어 기업별 맞춤 전략을 점검했다.

시는 지난 7일부터 8일까지 이틀간 '2026년 3분기 해외무역사무소-기업 수출 영상컨설팅 회의'를 열고 일본 시장 진출을 희망하는 지역 중소기업을 대상으로 일대일 수출 상담을 진행했다고 9일 밝혔다.

부산시가 7일과 8일 이틀간 일본 시장 진출을 희망하는 지역 중소기업을 대상으로 2026년 3분기 해외무역사무소-기업 수출 영상컨설팅 회의를 개최했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

이번 회의는 부산시 해외무역사무소가 있는 국가의 현지 수출입 전문가와 지역 기업을 일대일로 연결해 해외시장 진출 과정에서 겪는 애로를 줄이고 실질적인 수출 성과를 돕기 위해 마련됐다.

시와 부산경제진흥원은 사전 모집을 통해 참여 기업을 선정한 뒤 기업별 진출 희망 분야와 애로사항을 조사해 해외무역사무소를 통해 현지 전문가를 발굴하고 일대일 영상 상담을 주선했다.

부산시는 해외무역사무소가 보유한 현지 네트워크와 시장 진출 경험을 활용해 분기별 릴레이 컨설팅 회의를 이어오고 있다. 1분기에는 중국 상하이와 칭다오를 대상으로 4개사를 상담했으며 소비재 기업에는 통관 등 수출 가능성을, 식품 기업에는 안심수출사업을 중심으로 자문을 제공했다.

2분기에는 미국 시장을 대상으로 K-푸드 전문기업과 화장품·의류 전문기업 2개사를 대상으로 기업 간 거래에 필요한 가이드라인, 미국 뷰티 시장 소비 트렌드, 유통채널 확대 방안 등에 대한 실무 상담을 진행했다.

3분기 회의에는 식품, 화장품, 생활용품 분야 부산 기업 4개사가 참여해 일본 현지 전문가와 온라인으로 기업별 맞춤형 일대일 상담을 진행했다. 기존 수출 경험이 있는 기업에는 일본 시장 내 가격 전략과 유통채널 설정 방안을 안내했고 첫 해외 수출에 나서는 기업에는 물류 정책, 통관·인증 절차 등 기초부터 필요한 사항을 중심으로 컨설팅을 제공했다.

이번 회차부터는 기업 의견을 반영해 그동안 벡스코 내 AI무역지원센터에서 대면으로 진행하던 상담 방식을 원격 영상상담으로 바꿨다. 시는 방식 전환을 통해 장소 제약을 줄이고 참여 기업의 접근성과 이용 편의를 높인 것으로 평가했다.

부산시 해외무역사무소는 지역 기업의 해외시장 진출을 지원하는 현지 거점 창구로 컨설팅 이후에도 부산수출원스톱지원센터 등 관련 지원 기관과 연계해 수출 희망 기업을 위한 후속 지원을 이어갈 예정이다.

현재 해외무역사무소는 미국, 일본, 중국, 베트남 4개국에 설치돼 있으며, 수출 상담, 바이어 발굴, 시장조사, 통역 등 맞춤형 시장 개척 업무를 수행하고 해외 도시와의 교류·협력, 시정 홍보 역할도 맡고 있다.

김기환 디지털경제실장은 "해외무역사무소에 대해 현지에서 축적한 네트워크와 시장 정보를 부산 기업이 직접 활용할 수 있는 중요한 수출 플랫폼"이라며 "앞으로도 기업별 수요에 맞는 현지 전문가를 연결해 지역 기업의 해외시장 진출과 수출 성과 창출을 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com