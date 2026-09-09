부산교육청, 11일 '청렴 문화의 날' 행사…청렴 가치·마음 건강 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 11일 청렴 문화의 날을 연다.
- 학생·학부모·교직원이 참여해 청렴 가치를 나눈다.
- 공연·특강·체험으로 마음 건강도 공유한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청렴 조직문화 형성 특강 진행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 학생·학부모·교직원이 함께 참여하는 '2026년 청렴 문화의 날'을 열어 청렴 가치와 마음 건강의 중요성을 공유한다.
시교육청은 오는 11일 오후 부산교육연구정보원 대강당에서 학생, 학부모, 교직원 등이 함께하는 '2026년 청렴 문화의 날'을 개최한다고 9일 밝혔다.
올해 행사는 문화 공연, 청렴 활동, 명사 특강 등으로 구성해 교육가족이 일상 속 청렴 문화를 돌아보고 함께 나누는 자리로 마련한다.
행사는 1부와 2부로 나뉘어 진행한다. 1부는 연제고 밴드부의 오프닝 공연으로 시작해 부산진여자상업고 학생들의 K-POP 댄스 공연이 이어진다. 이후 '2026년 청렴 콘텐츠 공모전' 수상작을 상영하고 수상자에 대한 시상식이 진행된다.
2부에서는 서울대 의학박사 이광민 원장의 명사 특강이 열린다. 이 원장은 '함께, 그리고 나를 위한 마음관리 처방전'을 주제로 마음 건강과 소통의 관점에서 신뢰와 배려를 바탕으로 한 청렴한 조직문화를 형성하는 방법을 제시할 예정이다.
행사장 로비에서는 체험과 전시 프로그램도 함께 운영한다. '오늘 나를 위한 청렴 한 구절'과 키링 뽑기, 대진전자통신고와 공동 개발한 '부패타파! 청렴VR게임' 체험, 청렴 콘텐츠 공모전 출품작 전시, 청백리 서포터즈 추천 청렴 도서 전시 등이 준비된다.
김석준 교육감은 "학생들이 직접 만든 무대와 마음을 다독이는 특강으로 청렴이 일상과 동떨어져 있지 않고 모두가 함께 공유할 수 있는 문화임을 느끼는 시간이 되길 바란다"며 "모든 교육가족이 신뢰와 존중을 바탕으로 청렴한 조직 문화를 피워낼 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com