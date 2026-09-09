'훈훈한 추석 명절 보내기' 부산시, 80여 곳 사회복지시설 나눔 활동

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 추석 앞두고 취약계층 지원을 가동했다.
- 시는 23일까지 공공·민간 나눔으로 명절 부담을 덜기로 했다.
- 노숙인·홀몸노인·저소득층에 성금과 현물을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공·민간 12억 원 이상 생계비 집행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 추석을 앞두고 공공·민간을 아우른 취약계층 지원 체계를 가동해 노숙인과 홀로 사는 노인, 저소득 가구의 명절 부담을 덜어 준다.
시는 오는 23일까지 '훈훈한 추석 명절 보내기' 집중 추진 기간으로 정하고 지역 내 취약계층을 대상으로 나눔 활동을 실시한다고 9일 밝혔다.
시는 약 2주간 시 간부 공무원과 시 본청·사업소 전 부서가 참여해 관내 사회복지시설 80여 곳에 성금과 성품을 전달한다.
노숙인 시설 4곳에는 차례상 경비를 지원해 고향에 가지 못하는 노숙인도 합동 차례를 지낼 수 있도록 돕고 홀로 사는 노인 2만7000여 세대에는 1인당 5만 원씩 명절 위로금을 지급한다.
민간 분야도 시와 함께 취약계층 지원에 나선다. 부산사회복지공동모금회는 저소득 취약계층 1만 1300세대에 세대당 10만 원을 지원하고 쪽방상담소 2곳에는 시설당 3500만 원을 지원해 총 12억 원 규모의 특별생계비를 집행할 예정이다.
대한적십자사 부산지사는 저소득층 2362세대에 세대당 2만 8000원 상당의 영양밥 세트를 전달하기로 했다.
부산지역 16개 구·군도 자체 계획을 세워 지역 여건에 맞는 추석 명절 나눔 활동을 병행한다.
전재수 시장은 "민족 고유의 명절인 추석을 맞아 사회취약계층이 따뜻한 정을 느낄 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com