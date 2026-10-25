주진우 "개표상황표·개표 결과값 다른 투표소 41곳 적발"

25일 오전 국회서 기자회견

"선관위 특검, 수사 범위 확대해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 주진우 국민의힘 의원은 25일 "22대 총선에서 참관인 앞에서 손으로 작성된 개표상황표와 선거관리위원회 직원이 홀로 입력한 개표 결과 값이 서로 다른 투표소 41곳을 대거 적발했다"고 밝혔다.

주 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "공직선거법 178조에 따라 모든 투표소는 참관인의 참관하에 개표상황표를 작성하고, 그에 따라 결과를 공표하도록 돼있다"며 "그러나 선관위 직원이 참관인 없이 개표상황표를 입력하는 과정에서 실제와 다르게 허위 입력했다"고 말했다.

주진우 국민의힘 의원이 6일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처 등에 대한 국정감사에서 질의를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

주 의원은 "실제 득표한 후보자와 다르게 마음대로 입력한 '랜덤 투표소'가 8곳에 이른다. 서울 6곳, 경기 1곳, 인천 1곳"이라며 "비례의원 투표에 있어서 정당을 바꿔 입력하거나 아예 다른 수치를 기입한 사례들이 다수 적발된 것"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "유권자 수를 의미하는 선거인 수에 있어서도 무더기 허위 입력이 있었다"며 "개표상황표에 기재된 선거인 수와 다르게 입력된 숫자가 1만4214명에 이르며, 이렇게 마음대로 선거인 수가 늘었다 줄었다 하는 '고무줄 투표소'가 33곳이나 된다"고 지적했다.

이어 주 의원은 "국민의 투표권을 선관위 직원이 자기 마음대로 대신 행사했다. 선관위가 참정권을 훔친 것"이라며 "대규모 허위 입력을 어느 한 명의 실수라고 우길 수 없다. 윗선의 지시·개입이 있었거나 조직적인 부정이자 범죄"라고 주장했다.

또 "그동안 수많은 국민들의 문제 제기에 선관위는 그럴 리가 없다며 국민을 음모론자로 몰고, 고발하면서 자신들의 무결성을 강변해 왔다"며 "이번 지방선거에서 승패를 서로 바꿔 허위 입력한 사례가 발견됐듯이, 모든 선거에서 이런 식으로 허위 입력해 왔고 이를 바로잡지 않았다는 뜻"이라고 강조했다.

계속해서 주 의원은 선관위 특검을 언급하며 "출범한 지 50일이 지났는데 브리핑을 몇 번 안 했고 아직 단 한 명도 구속 수사하지 않았다"며 "선거 부정을 샅샅이 찾아 국민 앞에 소상히 보고하고 엄단하라"고 촉구했다.

그러면서 "이번 지방선거 외에도 지난 대선과 총선의 구조적 부정과 비리까지 발본색원하여 예외 없이 엄정한 수사를 할 것을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.

seo00@newspim.com