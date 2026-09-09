[오늘의 정치일정] 9월 9일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 8일 프랑스 국빈 방문에 나섰다.
- 통일부 장관은 평화대회 축사와 자문단 회의를 했다.
- 여야 지도부는 전북 일정과 국회 대정부질문에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
프랑스 국빈 방문
<외교부>
-장관
프랑스 출장
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:30 2026 세계 에큐메니칼 평화대회 축사
11:00 ｢한반도 평화전략 자문단｣ 제5차 회의
14:00 국회 대정부질문 참석
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 2026 여군 창설 기념행사
<국가보훈부>
-장관
14:00 공영쇼핑 기부물품 전달식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
08:30 전북 최고위원회의(전북도청 3층 중회의실1)
09:40 2026 더불어민주당 전북 예산정책협의회(전북도청 4층 종합상황실)
14:00 국회 본회의 대정부질문 정치 분야(국회 본회의장)
-한병도 원내대표
08:30 전북 최고위원회의
09:40 2026 더불어민주당 전북 예산정책협의회
14:00 국회 본회의 대정부질문 정치 분야
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 국민의힘 정책위원회 주최 <국민안전-경찰 수사종결권 통제 · 개선 토론회>(국회 본관 245호)
14:00 한국공인중개사협회 법정단체 출범 및 창립 40주년 기념식(세종대학교 광개토관 컨벤션홀)
-정점식 원내대표
10:00 「안심할 수 있는 일상」을 위한 스토킹·디지털성범죄 대응 현장 간담회(서울시여성가족재단)
14:00 대정부질문 정치 분야
14:40 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
14:00 국회 본회의
<조국혁신당>
-신장식 당대표
14:00 국회 본회의 비교섭단체대표연설(국회 본회의장)
-김준형 원내대표
통상업무