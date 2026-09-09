[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 9일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장과 여야가 8일 본회의 대정부질문에 나섰다
- 국회서 법사위 회의와 15개 의원실 세미나가 열렸다
- 소통관 기자회견과 각 당 회의·일정도 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 경제대도약위원회 출범식 / 국회 사랑재
12:00 ICAPP 의원연맹 총회 / 켄싱턴호텔 그랜드스테이션
14:00 본회의-대정부질문(정치) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 본회의-대정부질문(정치) / 본회의장
◆의원실 세미나
09:30 문금주 의원실 등, 농지의 공공성 회복과 이용·보전·관리 방안 모색을 위한 국회 5회 연속 토론 / 의원회관 제8간담회의실
09:30 주철현 의원실, 초고령화 시대, 농어촌·농어업 지속 발전을 위한 정책 포럼 / 의원회관 제3세미나실
10:00 정희용 의원실 등, 기후위기 시대 국가 재난관리 패러다임의 대전환 국회 정책토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 박정 의원실, 에너지 산업국가전략 국회 연속토론회: 2차-무탄소 PPA 확대와 전통산업 경쟁력 강화 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 백혜련 의원실 등, 체액테러 처벌을 위한 성폭력처벌법 개정 토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:30 이성권 의원실 등, 미분양 늪에 빠진 지방 부동산, 해법은 무엇인가 / 의원회관 제1소회의실
13:00 김한규 의원실 등, 유니콘은 어디서 시작 되는가 / 의원회관 제6간담회의실
13:30 김남희 의원실, 경찰 수사 피해자, 지원단체 간담회 / 의원회관 제3세미나실
13:30 정동영 의원실 등, 동북아평화공존포럼 토론회: 다극화시대의 한반도평화공존전략과 평화체제 / 의원회관 제5간담회의실
13:30 조승환 의원실 등, 봉사동물 입법 촉진 및 지원 생태계 조성을 위한 국회정책포럼 / 의원회관 제2소회의실
13:30 이헌승 의원실 등, 제16회 해운조선물류 안정화 포럼 / 국회도서관 소강당
14:00 엄태영 의원실 등, 국회 철도안전포럼 세미나 / 의원회관 제2세미나실
14:00 송재봉 의원실 등, 모두가 선택하는 상생배달앱 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이재관 의원실 등, 반려동물 유기 방지를 위한 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 강경숙 의원실, 지역을 살리는 교육혁신, 어떻게? / 의원회관 제2간담회의실
14:30 유용원 의원실 등, 한·미 방산 협력의 미래: 2026 주한미국상공회의소-국회 정책 세미나 / 의원회관 제1소회의실
15:00 한준호 의원실 등, K-방송콘텐츠 산업 활성화를 위한 합리적인 유료방송 콘텐츠 보상체계 정책세미나 / 의원회관 제11간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 김민전 의원, [김승원 법무부장관 후보 배우자 불법 교육시설 운영 관련 기자회견]
09:40 김재원 의원, [스카이브 줄기세포 셀뱅킹 관련 무허가 세포 취급 및 보관료 편취 의혹 고발 기자회견]
10:00 정진욱 의원, [진안 등 여론조사 조작 관련 기자회견]
10:20 강득구 의원, [지방의회법 제정 촉구 기자회견]
11:00 김종민 의원, [가스안전4법 입법 기자회견]
11:20 장경태 의원, [현안 기자회견]
11:40 이용우 의원, [민간고용평등상담실 확대 촉구 기자회견]
13:00 김현정 의원, [MBK에 대한 빠른 수사 촉구 기자회견]
13:20 김원이 의원, [의대 현안 기자회견]
13:40 노서영 기본소득당 대변인, [기본소득당 현안 기자회견]
14:00 한창민 의원, [공공콜센터 공공성 강화 및 노동권 보장 요구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
08:30 전북 최고위원회의 / 전북도청 3층 중회의실1
09:40 예산정책협의회 / 전북도청 4층 종합상황실
14:00 대정부질문(정치) / 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 정책위원회 주최 국민안전-경찰 수사종결권 통제·개선 토론회 / 본관 245호
14:00 한국공인중개사협회 법정단체 출범 및 창립 40주년 기념식 / 세종대학교 광개토관 컨벤션홀
*정점식 원내대표
10:00 안심할 수 있는 일상을 위한 스토킹·디지털성범죄 대응 현장 간담회 / 서울시여성가족재단
14:00 대정부질문(정치) / 본회의장
14:40 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
◆조국혁신당
*신장식 당대표
14:00 본회의(비교섭단체대표연설) / 본회의장
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
14:00 본회의 / 본회의장