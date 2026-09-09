반복되는 철도 입환 사망사고…'기관사 없는 무선제어' 늘린다

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정부, 무선제어 차량정리 시스템 확대

기관사 없이 작업자가 차량 원격제어

의사소통 오류 사고 차단

8개역 10개소에 11편성 도입

AI 영상분석·작업절차 개선도 검토

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반복되는 차량정리 작업 사고를 막기 위해 정부가 무선으로 차량을 원격제어하는 시스템을 확대한다.

무선제어 차량정리 시스템 개요도 [자료=국토교통부]

9일 국토교통부는 반복되는 차량정리 작업 사고의 재발을 막기 위해 무선제어 차량정리 시스템 확대와 작업절차 개선, 현장 안전관리 강화에 나선다고 밝혔다.

차량정리는 열차를 편성하기 위해 차량을 연결하거나 분리·교환·이동하는 작업이다.

이를 위해 김태병 국토부 철도국장은 한국철도공사(코레일)와 회의를 열어 무선제어 차량정리 시스템 도입·운영 현황과 차량정리 작업 안전관리 실태를 점검한다. 향후 시스템 도입 확대와 안전관리 강화방안도 논의한다.

무선제어 차량정리 시스템은 차량정리 과정에서 기관사 없이 작업자가 무선 장치로 차량을 원격제어하는 방식이다. 기관사와 작업자 사이 의사소통 오류에 따른 사고를 차단해 작업 안전성을 높이기 위해 도입됐다.

국토부와 코레일은 2021년 대전조차장역에서 시범운영을 시작한 뒤 관련 제도 개선과 장비 도입을 추진해왔다.

오는 10월까지 영주·괴동·수색·도담·대전조차장·동해역과 제천조차장·오봉역 각 2개소 등 8개역 10개소에 무선제어 차량 11편성을 도입한다. 작업자 교육과 시범운영을 거쳐 순차적으로 운영할 계획이다.

현재 영주와 괴동, 제천조차장역 등 3개역에서는 시범운영을 마치고 무선제어 차량정리 시스템을 본격 운영하고 있다. 국토부는 오는 9일 점검에서 이들 역의 시스템 운영 현황과 작업관리 실태 등을 중점적으로 살펴본다.

의왕역 등 주요 차량정리 작업장으로 시스템을 추가 확대하는 방안도 검토한다. 현재 무선제어 차량정리 기술은 중형기관차용으로 개발돼 있어 의왕역 등에 적용하려면 대형기관차용 기술을 추가 개발하거나 중형 전용기관차를 배치해야 한다.

인공지능(AI) 영상분석 등 첨단기술을 활용해 작업자의 위험 노출을 줄이는 방안도 추진한다. 작업자가 원칙적으로 기관차 외부에서 안전하게 작업할 수 있도록 작업방식을 개선하는 방안도 검토할 계획이다.

국토부는 철도안전감독관을 투입해 주요 차량정리 작업장을 특별점검하고, 한국교통안전공단(TS)을 통한 철도안전관리체계 점검도 병행한다. 현장에서 확인된 미흡사항은 즉시 시정한다. 점검 결과를 토대로 작업절차와 안전관리체계를 재검토해 필요한 제도 개선을 추진한다.

김 국장은 "반복되는 차량정리 작업 사망사고가 더 이상 되풀이돼서는 안 된다"며 "이번 의왕역에서 차량정리 작업 중 사망사고가 다시 발생한 상황을 엄중하게 인식하고 있다"고 말했다.

이어 "사고 원인과 작업과정 전반을 철저히 조사하고 조사과정에서 확인된 제도·절차상의 미비점과 현장 위험요인을 올해 하반기 수립하는 철도안전 강화대책에 반영하겠다"고 부연했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 차량정리 작업이란 무엇인가요?

A. 열차를 편성하기 위해 차량을 연결하거나 분리·교환·이동하는 작업입니다. 국토교통부는 최근 반복되는 차량정리 작업 중 사고를 막기 위해 작업방식과 안전관리체계를 개선하기로 했습니다.

Q. 무선제어 차량정리 시스템은 어떻게 작동하나요?

A. 기관사 없이 작업자가 무선 장치로 차량을 원격제어하는 방식입니다. 기관사와 작업자 사이 의사소통 오류로 발생할 수 있는 사고를 줄여 작업 안전성을 높이기 위해 도입됐습니다.

Q. 무선제어 차량정리 시스템은 어디까지 확대되나요?

A. 국토부와 코레일은 오는 10월까지 영주·괴동·수색·도담·대전조차장·동해역과 제천조차장·오봉역 각 2개소 등 8개역 10개소에 무선제어 차량 11편성을 도입할 계획입니다. 현재 영주와 괴동, 제천조차장역에서는 시범운영을 마치고 본격 운영 중입니다.

Q. 의왕역에도 무선제어 시스템을 바로 적용할 수 있나요?

A. 추가 검토가 필요합니다. 현재 무선제어 차량정리 기술은 중형기관차용으로 개발돼 있어 의왕역 등에 적용하려면 대형기관차용 기술을 추가로 개발하거나 중형 전용기관차를 배치해야 합니다.

Q. 무선제어 시스템 외에 어떤 안전대책이 추진되나요?

A. AI 영상분석 등 첨단기술을 활용해 작업자의 위험 노출을 줄이고, 작업자가 원칙적으로 기관차 외부에서 안전하게 작업하도록 작업방식 개선을 검토합니다. 철도안전감독관의 특별점검과 한국교통안전공단의 철도안전관리체계 점검도 병행하며, 확인된 제도·절차상 미비점은 올해 하반기 철도안전 강화대책에 반영할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com