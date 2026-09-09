건드라크 "美 기준금리, 지금보다 50bp 높아야"

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"2년물 국채금리 감안하면 현재보다 50bp 높은 수준 적정"

금리선물 시장, 9월 인상 가능성 약 60% 반영

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국의 대표적인 채권 투자자인 제프리 건드라크 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)가 미 연방기금금리가 현재보다 50bp(1bp=0.01%포인트) 높은 수준이어야 한다고 말했다.

건드라크 CEO는 8일(현지시간) 웹캐스트에서 "2년물 국채금리가 현재 어느 수준에 있는지를 감안하면 연방기금금리는 지금보다 약 50bp 높은 수준이어야 하는 것으로 보인다"고 말했다.

그는 이어 "연준의 금리 결정 회의가 다음 주 예정돼 있다"며 "어떤 결정이 나올지 지켜봐야 한다"고 말했다.

현재 금리선물 시장에서는 연방준비제도(Fed)가 다음 주 기준금리를 인상할 가능성을 약 60%로 반영하고 있다고 건드라크는 설명했다.

다만 건드라크는 연준이 다음 주 금리를 인상하지 않더라도 놀랍지 않을 것이라고 말했다.

그는 "연준의 금리 결정 회의가 다음 주"라며 "어떻게 될지 지켜보겠다"고 덧붙였다.

연준은 오는 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 기준금리를 결정할 예정이다.

최근 발표된 8월 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 금리 인상 가능성이 높아진 가운데, 시장은 향후 발표될 물가 지표를 주시하고 있다.

8월 비농업 고용은 16만2000명 증가했고 실업률은 4.1%를 기록했다. 이에 따라 금리선물 시장에서 9월 금리 인상 가능성은 약 59%까지 올라갔다.

제프리 건드라크 더블라인캐피털 CEO [사진= 로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com