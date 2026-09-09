美 중부사령부 "이란 원유 운반선 5척 파괴…미군 인명피해 없어"

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IRGC의 미군함 공격 대응 차원

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미군이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 미 해군 함정 공격에 대응해 이란 원유 운반선 5척을 파괴했다.

미군 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 이란 IRGC가 지난 이틀간 미 해군 함정을 두 차례 탄도미사일로 공격한 데 대응해 이란 원유 운반선 5척을 파괴했다고 밝혔다.

CENTCOM에 따르면 이란군의 미 해군 함정 공격은 모두 실패했다.

미군 함정은 이란이 발사한 미사일을 성공적으로 회피했으며, 이후에도 역내 해역에서 순찰을 이어갔다.

CENTCOM은 미군 측 인명 피해는 발생하지 않았다고 밝혔다.

이번 공격은 앞서 미군이 이란 원유 운반선을 타격한 데 이은 추가 군사행동이다.

미군은 지난 5일에도 IRGC와 연계된 이란 원유 운반선 3척을 공격했으며, 당시에도 이란이 미 해군 함정 2척을 탄도미사일로 공격한 것이 배경이었다.

국제유가는 미군의 이란 원유 운반선 타격과 중동 지역의 군사적 긴장이 재차 고조되면서 상승세를 보이는 중이며, 브렌트유는 이날 배럴당 100달러에 근접했다.

미 중부사령부가 8일(현지시각) 올린 글 [사진=중부사령부 X계정]

kwonjiun@newspim.com