李대통령, 한-프랑스 기업인 회동…"공동 R&D로 개발 기간 단축"

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한경협·프랑스경제인협회 공동 주최…기업인·정부 인사 30여 명 참석

AI·양자·에너지·모빌리티·뷰티·바이오 6개 분야 협력 방안 테이블에

李 "문화·예술도 새로운 산업으로 성장할 잠재력 커"

[파리=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 8일(현지시간) 양국 주요 기업인들과 만나 첨단기술 분야의 공동 연구개발과 대규모 투자를 제안했다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 내고 이 대통령이 이날 오후 한-프랑스 비즈니스 라운드테이블에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 한국경제인협회와 프랑스경제인협회가 공동으로 마련했으며, 양국 정상이 참석한 가운데 진행됐다.

강 수석대변인은 "이 대통령은 첨단기술 혁명과 글로벌 공급망 재편의 시대에 양국 기업 간 실질적인 협력 방안을 논의했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 올해 4월 3일 오전 청와대에서 열린 한·프랑스 정상회담에서 에마뉘엘 마크롱 대통령과 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.03 photo@newspim.com

◆ 류진·이재용·구자은·조현준 등 재계 총수 한자리에

행사는 정상회담과 공동언론발표를 마친 뒤 엘리제궁 맞은편 마리니 영빈관에서 열렸다.

한-프랑스 비즈니스 라운드테이블은 이 대통령의 프랑스 국빈 방문을 계기로 한국경제인협회와 프랑스경제인협회가 공동으로 마련한 행사다. 행사에는 양국 정상의 임석 하에 주요 기업인과 정부 고위 인사 등 30여 명이 참석했다.

한국 측에서는 류진 한국경제인협회 회장과 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS 회장, 조현준 효성 회장, 류재철 LG전자 사장, 성김 현대자동차 사장, 나상섭 한화토탈에너지스 대표, 최수연 네이버 대표, 서진석 셀트리온 대표 등이 자리했다. 프랑스 측에서는 프랑수아 자코브 프랑스경제인협회 한-불 경제협력위원회 위원장과 장 르미에르 BNP파리바 회장, 니콜라 이에로니무스 로레알 대표 등이 참석했다.

강 수석대변인은 "인공지능(AI)과 양자, 모빌리티, 에너지, 바이오, 뷰티 등 미래 전략산업 분야에서 양국의 강점을 결합하고, 이를 사업과 투자로 연결하는 다양한 협력 방안이 논의됐다"고 밝혔다.

◆ "삼성-미스트랄AI 전략적 투자…네이버-미스트랄AI 공동 진출 기대"

양국 정상과 기업인들은 이날 체결된 삼성전자와 미스트랄AI 간 투자 협약에 큰 관심을 표했다.

강 수석대변인은 "삼성전자와 미스트랄AI 간 전략적 투자협력 추진과 함께, 네이버와 미스트랄AI가 소버린 AI(AI 주권) 시장을 공략하는 파트너십을 바탕으로 글로벌 시장에 공동 진출하는 방안에 대한 기대가 공유됐다"고 전했다.

양자 분야에서는 프랑스 양자컴퓨팅 하드웨어 기업 콴델라가 거론됐다. 강 수석대변인은 "콴델라의 원천기술과 한국이 보유한 반도체 등 첨단 제조역량, AI 인프라를 결합할 경우 양국 간 새로운 협력 모델을 만들어낼 수 있다는 데 의견을 같이했다"고 했다.

에너지 분야에서는 프랑스의 전력망 현대화가 논의의 출발점이 됐다. 강 수석대변인은 "LS와 효성의 첨단 전력기기 분야 강점으로 양국 간 에너지 관련 공급망 협력을 더욱 강화하는 방안이 논의됐다"고 설명했다.

모빌리티 분야에서는 현대자동차가 수소산업 생태계 발전과 AI·제조혁신 분야에서 프랑스 기업들과 협력을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다. LG전자는 고효율 가전과 히트펌프 등 친환경 기술을 비롯해 모빌리티·AI 분야로 협력을 넓힐 수 있다는 기대를 나타냈다.

뷰티와 바이오 분야에서도 구체적인 협력 방안을 모색했다. 강 수석대변인은 "로레알의 글로벌 브랜드 역량과 코스맥스의 제품 개발 역량을 결합해 차세대 뷰티 혁신을 공동으로 추진하는 방안이 논의됐다"고 밝혔다. 이어 "셀트리온이 프랑스 헬스케어 기업 지프레 인수 사례를 소개하면서, 한국의 바이오시밀러 기술과 프랑스의 헬스케어 역량을 결합해 프랑스 보건의료 분야에 기여할 수 있는 방안도 공유했다"고 전했다.

◆ 李 "함께 추진하면 개발 기간 단축하고 투자 효율성 높일 수 있어"

이 대통령은 기업인들의 의견을 청취한 뒤 한국과 프랑스가 협력할 수 있는 분야가 매우 넓고 다양하다는 점을 확인할 수 있었다고 말했다. 강 수석대변인은 "이 대통령은 새로운 분야에서 양국이 연구개발과 대규모 투자를 함께 추진한다면, 각자 개별적으로 추진하는 것보다 개발 기간을 단축하고 투자 효율성을 높일 수 있을 것이라고 짚었다"고 전했다.

이 대통령은 협력의 범위를 첨단산업 밖으로도 넓혔다. 강 수석대변인은 "이 대통령은 첨단산업뿐만 아니라 문화, 예술 분야 역시 새로운 산업으로 성장할 잠재력이 큰 만큼, 양국이 서로의 강점을 결합한다면 새로운 시장과 기회를 함께 만들어갈 수 있을 것이라고 강조했다"고 했다.

이 대통령은 기업 간 협력과 함께 양국 정부 차원에서도 연구개발을 비롯한 실질적인 협력이 더욱 확대되기를 기대한다고 강조했다.

the13ook@newspim.com