베선트 미 재무 "국채 바이백 확대는 시장 열기 식히기 위한 것"

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"미국 신용 우려 때문이라면 독일 국채로 갔을 것"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 스콧 베선트 미 재무장관이 지난달 국채 바이백 확대를 결정한 것은 채권시장의 과열을 진정시키기 위해서였다고 밝혔다.

베선트 장관은 8일(현지시간) 워싱턴에서 열린 브라이트바트뉴스 행사에서 질문에 답하며 "내 일은 상황을 균형 쪽으로 되돌리려 애쓰는 것"이라며 "균형 가격 자체를 바꿀 수 있다고 보지는 않지만 어떤 것도 늘 균형 상태에 있지는 않다"고 말했다.

그는 당시 시장 상황을 열병에 빗댔다. 베선트 장관은 "일종의 열기가 쌓여가고 있었다"며 "금융시장에 있어봐서 아는데 투기를 할 때는 상황을 더 빠르게 몰아가고 싶어진다"고 했다. 헤지펀드 운용역으로 일했던 자신의 경력을 언급한 발언이다.

이날 발언은 미 재무부가 지난달 바이백 확대를 발표한 뒤 처음으로 장기물 매입이 이뤄지는 날을 하루 앞두고 나왔다. 당시 30년물 국채 금리는 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다.

베선트 장관은 최근 국채 매도세가 미국의 차입 규모에 대한 우려 때문이라는 시각도 일축했다. 그는 그 말이 맞다면 미 국채가 독일 국채보다 부진해야 하는데 그렇지 않다고 지적했다.

그는 "모두가 미국의 신용을 걱정한다면 미 국채를 팔고 독일 국채를 샀을 텐데 정반대"라며 "우리가 가장 좋은 성과를 내고 있다"고 말했다.

스콧 베선트 미 재무장관. [사진=로이터 뉴스핌]

mj72284@newspim.com