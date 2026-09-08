U-18 야구대표팀, 싱가포르에 15-0 콜드게임 승…2연승으로 조 선두 질주

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 18세 이하(U-18) 한국 청소년 야구대표팀이 싱가포르를 상대로 투타에서 압도적인 전력 차를 보여주며 2연승을 달렸다.

정윤진(덕수고) 감독이 이끄는 한국은 8일 대만 신베이시 신장 야구장에서 열린 제14회 U-18 아시아청소년야구선수권대회 조별리그 B조 2차전에서 싱가포르를 15-0으로 완파했다. 4회까지 15점 차 이상 벌어지면 경기가 종료되는 대회 규정에 따라 4회 콜드게임 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 18세 이하(U-18) 야구 대표팀이 8일 대만 신베이시 신장 야구장에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권 조별리그 2차전 싱가포르전에서 승리한 후 관중석을 향해 인사하고 있다. [사진 = 대한야구소프트볼협회] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

전날(7일) 개최국이자 난적인 대만을 2-0으로 제압했던 한국은 2연승을 기록하며 조 1위 슈퍼라운드 진출 가능성을 높였다.

승부는 사실상 1회에 갈렸다. 한국 타선은 경기 시작과 동시에 싱가포르 마운드를 두들기며 무려 12점을 쓸어 담았다. 3회에도 3점을 추가해 15-0까지 달아나며 콜드게임 요건을 충족했다.

대량 득점으로 일찌감치 승기를 잡으면서 마운드에서는 주축 투수들의 컨디션을 점검할 수 있었다.

선발 박근서(서울디자인고)는 2이닝 동안 탈삼진 5개를 잡아내며 무실점으로 싱가포르 타선을 봉쇄했다. 하현승(부산고)과 함께 대표팀의 원투펀치로 꼽히는 박근서는 안정적인 투구로 자신의 역할을 마쳤다.

3회 마운드에 오른 윤예성(인창고)의 구위도 돋보였다. 윤예성은 시속 150㎞를 넘나드는 강속구를 앞세워 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세우는 위력적인 투구를 펼쳤다. 4회에는 곽도현(부산공업고)과 한규민(대전고)이 차례로 등판해 실점 없이 경기를 끝냈다.

선발 라인업에 변화를 준 타선에서도 고른 활약이 나왔다. 유격수 안우석(경남고)을 비롯해 4번 타자로 나선 이호민(경남고), 8번 타자 장민제(충암고)가 나란히 멀티히트를 기록하며 타격감을 끌어올렸다.

대만과 싱가포르를 연달아 꺾으며 조별리그 순항을 이어간 한국은 9일 태국과 최종전을 치른다.

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