의정부문화재단, 제8회 블랙뮤직페스티벌 10월 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부문화관광재단이 10월 16~17일 BMF를 연다
- 올해는 자이언티·그레이 등 힙합 무대를 꾸민다
- 축제는 도심 야외무대로 옮겨 무료 체험도 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부문화관광재단은 오는 10월 16일과 17일 이틀간 의정부예술의전당 야외무대에서 '제8회 블랙뮤직페스티벌(BMF)'을 개최한다고 9일 밝혔다.
재단에 따르면 올해 블랙뮤직페스티벌은 힙합과 R&B를 중심으로 다양한 스타일의 아티스트들이 한데 모이는 축제로 구성된다. 두터운 팬층을 보유한 뮤지션부터 신예 힙합 아티스트, 역동적인 비보이 퍼포먼스까지 더해져 블랙 뮤직의 여러 장르와 문화를 한 자리에서 선보일 예정이다.
16일에는 자이언티를 비롯해 나우아임영, 기리보이, 소코도모, DJ발로가 무대에 오른다. 독보적인 음색과 감각으로 사랑받는 자이언티와 개성 있는 힙합 아티스트들이 첫날 무대에 오른다. 17일에는 감각적인 프로듀싱과 랩으로 대중적 인기를 얻고 있는 그레이를 필두로 김승민, 노윤하, 퓨전엠씨, 판다곰 등이 출연해 이틀간 다채로운 무대를 이어간다.
재단은 올해 축제 장소를 의정부예술의전당 야외 특설무대로 옮겨 관람객 접근성과 편의성을 크게 높였다. 지난해에는 주한미군 반환공여지인 캠프 레드 클라우드(CRC)에서 진행해 독특한 공간 경험을 제공했다면 올해는 시민들이 일상 속에서 보다 쉽고 편리하게 축제를 즐길 수 있도록 도심으로 무대를 옮겼다는 설명이다.
이번 공연은 무대와 객석 간 거리를 줄여 아티스트의 열정과 호흡을 더욱 가까이에서 느낄 수 있도록 한 점도 특징이다. 관객이 공연에 몰입할 수 있도록 연출을 강화하고 다양한 체험 부스와 현장 이벤트 등 모든 프로그램을 무료로 운영하며 힙합 스트리트 감성을 담은 플리마켓과 먹거리, 휴식 공간도 마련해 도심 속 힐링을 제공한다는 계획이다.
재단은 블랙뮤직페스티벌은 대한민국 스트리트 문화와 힙합의 역사적 거점인 의정부에서 지역의 특수성(미군 주둔 지역)과 힙합·비보이 문화의 중심지 이미지를 현대적 감각으로 재해석한 대표 문화 축제로 '문화도시 의정부'의 브랜드 가치를 대내외에 알리고 시민과 전국 관객이 함께 호흡하는 음악적 장을 제공해 온 행사라고 설명했다.
올해 새롭게 출범한 의정부문화관광재단은 블랙뮤직페스티벌을 1박 2일 체류형 축제로 확대 개편해 외부 관광객 유입을 확대 추진한다. 이를 통해 시민과 관람객이 음악을 넘어 의정부의 독창적인 문화와 일상을 깊이 있게 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 예정이다.
제8회 블랙뮤직페스티벌의 세부 공연 일정과 프로그램은 추후 의정부문화관광재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com