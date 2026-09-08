태백시-석탄공사, 장성광업소 사택 이전 상생협약…대체사업 부지 확보 속도

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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 8일 대한석탄공사 본사에서 '경제진흥개발사업 부지 확보 및 지역대체산업 육성을 위한 석공사택 거주민 주거복지 증진 상생협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 장성광업소 폐광 이후 지역소멸 위기에 대응하고 3540억원 규모의 경제진흥개발사업 추진에 필요한 부지를 조기에 확보하기 위해 마련됐다.

태백시는 장성광업소 일원에 대규모 청정메탄올 및 핵심광물 산업단지 조성을 추진하고 있다. 다만 사업 대상지에 대한석탄공사 소유 사택 부지가 포함돼 있어 기존 거주민의 이주와 주거 안정 대책 마련이 핵심 과제로 꼽혀왔다.

석공사택 거주민 주거복지 증진 상생협약(MOU).[사진=태백시] 2026.09.08 onemoregive@newspim.com

협약에 따라 대한석탄공사는 사택 거주민들이 강제 퇴거 등으로 주거 불안을 겪지 않도록 현재 비어 있는 공실 사택을 태백시에 선제적으로 임대하는 방식으로 제공하기로 했다.

시는 이를 바탕으로 기존 사택 거주민의 안정적인 이주를 지원하고 사업 부지 내 임차권 등 사권 문제를 단계적으로 해소해 경제진흥개발사업 추진 기반을 마련할 계획이다.

특히 기존 사택 거주민 가운데 기초생활수급자와 독거노인 등 주거 취약계층이 적지 않은 점을 고려해 이주 과정에서 지역 이탈이나 주거 공백이 발생하지 않도록 맞춤형 주거복지 지원 체계를 가동한다는 방침이다.

태백시는 이번 협약이 폐광지역 대체산업 육성과 주민 주거권 보호를 동시에 추진하는 상생 모델이 될 것으로 기대하고 있다. 대한석탄공사 역시 공기업으로서 지역사회 기여와 ESG 경영 실천에 의미를 두고 협약에 참여했다.

이상호 태백시장은 "이번 협약은 수십 년간 국가 에너지 공급을 위해 헌신한 장성광업소 근로자와 주민들의 명예롭고 안정적인 이주를 돕는 역사적 과업"이라며 "대한석탄공사의 대승적 결단에 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "석탄의 유산이 무탄소 청정도시에 걸맞은 새로운 100년의 주춧돌로 다시 태어날 수 있도록 양 기관 간 파트너십을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

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