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부산시, 공공기관 7곳 새 수장 임명…제자리 잡아가는 민선 9기 시정

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  • 부산시가 8일 공공기관 7곳 신임 기관장 임명을 확정했다.
  • 이들 기관은 6월 30일 임기 종료 뒤 두 달 만에 새 수장을 맞았다.
  • 전재수 시장은 공공성과 책임성을 바탕으로 성과를 주문했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신임 기관장들 전문성과 경력 바탕 선발
시민 체감 성과 창출 기대, 10일 임명식

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 공공기관 12곳 가운데 7개 출연기관장 임명을 확정하고 민선 9기 시정 운영에 본격 박차를 가한다.

부산시는 오는 10일 오전 11시 20분 시청 의전실에서 '신임 기관장 임명장 수여식'을 개최하고 부산정보산업진흥원장 등 공공기관 7곳의 신임 기관장을 임명한다고 8일 밝혔다. 

이번 인사는 '부산시 출자·출연 기관의 장 및 임원의 임기에 관한 조례' 적용에 따라 공석이 된 12개 출연기관을 대상으로 진행됐다.

신임 공공기관장 임명자 명단 [사진=부산시] 2026.09.08

대상은 부산정보산업진흥원장 김종철 ㈜에이아이콜라보 대표이사, 부산기술창업투자원장 김수진 ㈜로킷헬스케어 부사장, 부산문화재단 대표이사 송성준 (사)시민정책공방 정책기획위원장, 부산문화회관 대표이사 김윤규 청주대 연극학과 교수에게 임명장이 수여된다.

또 부산글로벌도시재단 대표이사 김정아 ㈜제이컴즈 대표이사, 부산디자인진흥원장 김윤경 계원예술대 교수, 부산여성가족과 평생교육진흥원장 조준영 전 금정구의회 의원 등 7명이다.

이들 기관은 지난 6월 30일 기관장 임기가 일괄 종료된 뒤 약 두 달 만에 새 수장을 맞게 됐다. 각 기관은 임기 종료 전 이사회 개최와 관련 규정 정비를 마쳤고, 7월부터 임원추천위원회를 구성해 공개 모집과 심사를 진행해 왔다.

시는 이번 인사에 전문성과 현장 경험, 혁신 역량을 함께 고려했다고 설명했다. 임명자들은 주로 1970년대생으로 공공과 민간에서 경력을 쌓은 실무형 인사라는 점이 공통점이다.

김종철 신임 원장은 KT와 네이버 등 정보기술 분야 경력이 강점이다. 김수진 신임 원장은 글로벌 금융사와 대기업을 거친 투자·경영 전문가다. 송성준 신임 대표이사는 방송·언론 경력을 바탕으로 지역사회 다양한 분야에서 활동해 왔다.

김윤규 신임 대표이사는 무용·공연예술 분야에서 경험을 쌓았고 김정아 신임 대표이사는 방송과 미디어 컨설팅 경력을 갖고 있다. 김윤경 신임 원장은 디자인 분야 교수로 활동 중이며 조준영 신임 원장은 의정 활동과 강의 경험을 갖춘 것으로 평가된다.

전재수 시장은 "새롭게 임명될 기관장들이 공공기관의 수장으로서 공공성과 청렴성, 책임성을 최우선 가치로 삼고 산업, 문화, 예술, 교육 등 각 분야에서 쌓아온 역량과 풍부한 경험을 바탕으로 조직의 안정화와 현안 사업 추진에 매진해 주기를 바란다"며 "시민이 체감할 수 있는 성과를 창출해 낼 것"이라고 말했다.

한편 시의회 인사청문회 조례 대상인 부산신용보증재단 이사장, 부산경제진흥원장, 부산테크노파크원장은 청문 절차를 거쳐 10월 중 임명할 예정이다. 영화의전당 대표이사와 부산과학기술고등교육진흥원장은 재공모를 진행한다.

ndh4000@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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