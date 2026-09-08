카카오뱅크, 자동차 금융 비교 서비스 도입…오토론·캐시백 통합 조회

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 신차 및 중고차 구매 시 필요한 금융 상품과 혜택을 통합 확인할 수 있는 '자동차 금융 비교 서비스'를 출시한다고 8일 밝혔다.

[사진=카카오뱅크]

중고차 구매 고객은 카카오뱅크의 중고차 대출을 비롯해 70여 개 제휴 금융사의 ▲오토론 ▲중고차 할부 ▲신용대출 등을 비교해 조건에 맞는 상품을 선택할 수 있다.

신차 구매 고객은 카드사별 캐시백 혜택과 할부 조건을 비교할 수 있다. 차량 금액과 선수금, 할부기간 등을 입력하면 제휴 카드사의 캐시백 산정액과 상세 할부 조건이 제공된다.

장기렌트를 이용하려는 고객은 카카오뱅크 앱에서 제휴사인 현대캐피탈의 렌트 서비스를 이용할 수 있으며 자동차 보험료 조회 및 차종별 구매 관련 정보도 확인할 수 있다.

기존에는 차량 구매 시 금융사와 카드사별 대출·할부 조건이나 캐시백 혜택을 각각 확인해야 했다. 카카오뱅크는 모바일 앱 단일 채널에서 차량 구매 관련 금융 상품과 혜택을 한 번에 비교할 수 있도록 동선을 통합했다.

카카오뱅크는 이번 서비스 출시로 신용대출과 주택담보대출에 이어 자동차 금융까지 비교 라인업을 확장했다. 향후 제휴 금융사와 대상 상품을 꾸준히 늘려 대출 플랫폼으로서의 경쟁력을 높여갈 계획이다.

카카오뱅크 관계자는 "흩어져 있던 자동차 금융 정보를 모바일 앱에서 간편하게 비교할 수 있도록 서비스를 개편했다"며 "금융 이용자 편의를 고려한 상품과 서비스를 계속 확대할 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com