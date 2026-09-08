한화생명, 영업지원 통합플랫폼 고도화…모바일 업무 연계 강화

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 GA(법인보험대리점) 설계사의 업무 편의성을 높이기 위해 영업지원 통합플랫폼을 고도화했다고 8일 밝혔다.

이번 고도화는 설계사의 실제 영업 흐름에 맞춰 기기 간 연결성과 접근성을 강화한 것이 특징이다. 고객관리부터 상담, 설계, 청약, 계약관리까지 주요 업무를 PC·태블릿·스마트폰에서 이어서 처리할 수 있도록 이용 환경을 개편했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 GA(법인보험대리점) 설계사의 업무 편의성을 높이기 위해 영업지원 통합플랫폼을 고도화했다고 8일 밝혔다. [사진=한화생명] 2026.09.08 yunyun@newspim.com

기존 아이패드(iOS) 중심이던 태블릿 이용 환경도 갤럭시탭(Android)까지 확대했다. 태블릿과 스마트폰 간 '이어하기' 기능을 적용해 한 기기에서 진행하던 전자청약을 다른 기기에서 계속할 수 있도록 했다.

전자청약 과정도 개선했다. 설계사와 고객이 각각 작성해야 하는 단계를 구분하고 청약 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있도록 화면을 개편했다. 고객 서명 위치 안내 기능도 강화했다.

스마트폰 영업지원 앱에는 고객관리와 영업실적, 계약 유지관리, 설계·청약 진행 상황 확인 등 현장에서 자주 사용하는 기능을 중심으로 배치했다. 스마트폰으로 청약할 수 있는 상품도 확대했다.

개선된 플랫폼은 한화생명금융서비스, 한화피플라이프, 한화라이프랩, 아이에프씨 등 자회사형 GA 소속 설계사뿐 아니라 한화생명 상품을 판매하는 제휴 GA 설계사도 이용할 수 있다.

한화생명 관계자는 "단순히 이용 가능한 기기를 확대하는 데 그치지 않고 설계사의 실제 영업 흐름에 맞춰 플랫폼 전반의 사용성을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로 AI 기술을 단계적으로 접목해 설계사의 업무 효율과 고객 상담 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com