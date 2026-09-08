게임·영화·웹툰 등 11개 단체 뭉친다…"K-컬처 400조·K-콘텐츠 220조" 비전 선포

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K-콘텐츠산업협의회 15일 공식 출범…콘텐츠 전 장르 첫 공동 선언

2030년 매출 220조 목표…수출·일자리·기업 수 등 세부 목표 공개

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 게임·영화·웹툰 등 K-콘텐츠 산업을 대표하는 11개 단체가 공동 협의체를 공식 출범하고 2030년 콘텐츠산업 매출 220조원 달성을 위한 공동 비전을 제시한다.

K-콘텐츠산업협의회는 오는 15일 오전 10시30분 국회의원회관 대회의실에서 'K-컬처 400조·K-콘텐츠 220조 비전선포식'을 개최한다고 8일 밝혔다. 행사는 이재정 국회 문화체육관광위원장이 주최하고 협의회가 주관한다.

협의회에는 게임과 대중음악, 영화, 드라마, 웹툰, 출판, 애니메이션 등 콘텐츠 산업을 아우르는 11개 협·단체가 참여한다. 콘텐츠 전 장르의 협·단체가 공동 목표와 정책 과제를 제시하는 것은 이번이 처음이다.

K-콘텐츠산업협의회가 오는 15일 국회의원회관 대회의실에서 'K-컬처 400조·K-콘텐츠 220조 비전선포식'을 개최한다. [사진=K-콘텐츠산업협의회]

그동안 콘텐츠산업 관련 정책 논의는 제작 방식과 수익 구조, 규제 환경 등이 다른 각 장르를 중심으로 이뤄져 왔다. 그러나 인공지능(AI)과 디지털 전환이 가속화하면서 AI 학습데이터와 저작권, 제작비 조달, 인력 운용 등 장르를 넘어선 공통 현안이 확대되고 있다는 게 협의회의 설명이다.

협의회는 행사에서 2030년 콘텐츠산업 목표를 매출과 수출, 일자리, 기업 수 등 4개 지표로 제시할 예정이다. 매출 목표는 220조원으로, 정부가 제시한 'K-컬처 400조' 목표의 절반 이상을 콘텐츠산업에서 달성하겠다는 구상이다.

분야별 목표와 산출 근거, 목표 달성을 위한 정책 과제도 행사 당일 공개한다. 세제와 금융, 법·제도 등 콘텐츠산업 전반에 걸친 공동 정책 과제도 제안할 계획이다.

비전선포식에 앞서 같은 날 오전 8시30분에는 협의회 창립총회와 출범식이 열린다. 지난해 5월 발족한 이후 임의단체로 운영돼 온 협의회는 이날 정관을 의결하고 공동대표를 선출해 공식 조직으로 전환한다.

협의회에는 대한출판문화협회, 한국게임산업협회, 한국대중음악공연산업협회, 한국대중음악산업협회, 한국드라마제작사협회, 한국모바일게임협회, 한국애니메이션산업협회, 한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합, 한국웹툰산업협회, 한국음악레이블산업협회 등이 참여한다.

행사에는 국회의원과 콘텐츠업계 관계자, 유관기관 관계자 등 약 200명이 참석할 예정이다.

flurry327@newspim.com