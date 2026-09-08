대전서부교육청 "디지털 교육혁신·학교 소통 강화"

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2학기 중학교 교장·교감 회의...하반기 주요 정책 공유

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전서부교육지원청이 2학기 교육정책의 원활한 추진과 학교 현장 소통 강화를 위해 중학교 교장·교감들과 머리를 맞댔다.

8일 서부교육지원청에 따르면 전날 '2026학년도 2학기 서부 중학교 교장·교감 회의'를 열고 학교 현장 의견을 공유하며 주요 교육정책 추진 방향을 논의했다.

대전서부교육지원청이 지난 7일 '2026학년도 2학기 서부 중학교 교장·교감 회의'를 열고 주요 교육정책 추진 방향을 논의했다. [사진=대전서부교육지원청] 2026.09.08 vincent977@newspim.com

회의에서는 하반기 주요 업무 추진 계획과 학교교육과정 운영, 수업 혁신 지원, 맞춤형 기초·기본학력 지원, 학생생활지도 및 학교폭력 예방, 교원 인사관리 등 주요 현안을 공유했다.

특히 디지털 기반 교육환경 변화에 대응하기 위한 학교 관리자의 역할과 현장의 고민을 함께 나누며 교육정책에 대한 이해도를 높이고 안정적인 정책 추진 방안을 모색했다.

조성만 교육장은 "학생들의 미래 역량을 키우고 배움과 성장이 살아있는 학교 문화를 만들어 갈 수 있도록 협력적 리더십을 발휘해 달라"며 "학교 현장과 적극적으로 소통하며 실질적인 지원을 지속해 이어가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com