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실적 43% 감소에도 '1.4조 임금 요구' 포스코 노조…철강 투자까지 갉아먹나

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  • 포스코 노사가 8일 임단협에서 접점을 찾지 못했다.
  • 노조 요구안 수용 시 회사는 1조4000억원이 필요하다고 봤다.
  • 노조는 9일부터 48시간 부분파업에 돌입할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노조, 기본급 7.1% 인상·격려금 600%·우리사주 50주 요구
올해 상반기 영업익 전년의 57% 수준 '반토막'
포스코 "동종 철강사 타결안 이상 제시, 막판까지 대화 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코 노사가 올해 임금·단체협약(임단협) 교섭에서 접점을 찾지 못하고 있다. 노조 요구안을 모두 수용할 경우 약 1조4000억원의 추가 재원이 필요하다는 회사 측 추산이 나오면서, 실적 악화 속 인건비와 미래 투자 재원을 둘러싼 갈등이 막판 고조되고 있다.

포스코는 철강 경기 부진으로 올해 상반기 영업이익이 전년 동기의 57% 수준에 머문 상황에서 노조 요구안을 일괄 수용하기는 현실적으로 어렵다는 입장이다. 다만, 회사는 58년간 쌓아온 노사 신뢰를 강조하며, 9일 예고된 부분파업 전까지 대화와 소통을 이어가겠다는 방침이다.

노조는 사측의 전향적인 추가 제시안이 없을 경우 9일부터 포항·광양제철소에서 각각 1개 공장을 대상으로 48시간 부분파업에 돌입할 계획이다. 

◆ 노조 요구안 모두 수용하면 1조4000억…실적은 전년의 57%

8일 포스코에 따르면 노조는 올해 임단협에서 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구하고 있다.

포스코는 이들 요구안을 모두 수용할 경우 추가로 필요한 재원이 약 1조4000억원에 이를 것으로 추산하고 있다. 기본급 인상뿐 아니라 성과보상, 상여금, 우리사주 등 복수의 요구를 모두 반영한 회사 측 계산이다.

회사가 비용 부담을 강조하는 배경에는 철강 본업의 수익성 약화가 있다. 포스코의 올해 상반기 별도 기준 영업이익은 4873억원으로, 지난해 같은 기간 8593억원보다 43.3% 감소했다. 이는 전년 상반기 영업이익의 56.7%로 반토막 수준이다. 중국산 저가 철강재 유입과 글로벌 철강 시황 둔화, 주요국 보호무역 강화 등이 수익성을 압박하고 있다.

연결 기준으로도 포스코 상반기 영업이익은 7511억원으로 전년 동기보다 33% 줄었다. 회사가 추산한 1조4000억원은 별도 기준, 상반기 영업이익의 약 2.9배에 달한다. 이는 노조 요구안 전체를 수용하는 경우의 추정치다.

포스코로서는 철강 본업의 수익성을 회복하면서도, 저탄소 전환과 고부가가치 제품 확대 등 경쟁력 투자에 나서야 하는 시점이다. 광양 신규 전기로 가동과 수소환원제철 관련 기술·설비 투자도 병행하고 있다. 회사는 인건비의 급격한 확대가 이 같은 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 여력에 부담을 줄 수 있다는 점을 우려하고 있다.

다만, 포스코가 노조 요구안 비용을 이유로 철강 투자 축소를 공식화한 것은 아니다. 회사 측은 대규모 비용 증가가 발생할 경우 경영 여건과 투자 재원을 함께 고려해야 한다는 설명이다. 철강 업계 일각에선 노조의 요구를 모두 수용한다면, 앞으로 포스코가 과연 철강에 투자할 여력이 있을지 큰 우려감을 보이기도 한다. 

포스코 관계자는 "노사가 오랜 시간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 어떤 상황에서도 대화로 문제를 풀겠다는 마음으로 교섭에 임하고 있다"며 "경영실적이 전년 절반 수준인 상황에서 현실적인 어려움이 있지만 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.

[인포그래픽=챗GPT] 2026.09.08 

◆ 기본급 2% · 400만원 상당 제시…"동종 철강사 이상"

포스코는 지난 3일 제7차 본교섭에서 기존 제시안보다 높인 수정안을 내놨다. 기본급 인상률을 기존 1.5%에서 2.0%로 올리고, 매년 근속연수와 평가에 따른 임금 상승분은 이와 별도로 적용하겠다고 제시했다.

추가안에는 목표달성 격려금 350만원과 지역사랑상품권 50만원 등 400만원 상당의 일시금이 포함됐다. 상주·교대 직원의 처우 개선을 위한 상주몰입장려금 인상과 연간 복지포인트 30만원 추가 지급, 근속축하금 인상 등도 담겼다.

포스코는 이 안이 동종 철강 대기업의 최근 임단협 타결 수준 이상이라는 입장이다. 실적이 크게 둔화한 여건에서도 기본급 인상과 일시금, 교대근무자 처우 개선을 함께 반영한 만큼 수용 가능한 수준의 보상안이라는 설명이다.

그러나 노조는 회사의 추가 제시안을 수용하지 않았다. 기본급 인상률만 보면 노조 요구안 7.1%와 회사 제시안 2.0%의 차이는 5.1%포인트다. 격려금도 노조가 600% 지급을 요구한 반면, 회사는 목표달성 격려금 350만원과 지역사랑상품권 50만원을 제시했다. 우리사주 50주와 명절상여금 200% 역시 여전히 협상 테이블에 남아 있는 핵심 쟁점이다.

회사는 노조가 추가안을 받아들이지 않았더라도 교섭의 문을 닫지 않겠다는 입장이다. 노사가 장기간 쌓아온 신뢰를 토대로 대화를 이어가고, 현실적인 범위 안에서 합의점을 찾겠다는 협상 의지를 열어두고 있다.

포스코센터 전경. [사진=포스코]

◆ 9일 48시간 부분파업 예고

노조는 지난달 중앙노동위원회의 조정 중지 결정으로 합법적인 쟁의권을 확보했다. 이후 이달 1일부터 포항제철소 10개 부서와 광양제철소 8개 부서에서 연장근로 거부 등 단계적 쟁의행위에 들어간 상태다.

노조는 9일부터 포항·광양제철소 각각 1개 공장에서 48시간 부분파업을 예고했다. 파업 찬반투표에서는 조합원 92.17%가 찬성한 것으로 전해진다. 특히 실적 하락에도 임금 인상을 요구하는 노조에 대한 비판 여론이 들끓을 것으로 예상된다.  

다만, 부분파업이 곧바로 제철소 전체의 가동 중단을 뜻하는 것은 아니다. 제철소는 연속공정 특성상 안전과 설비 유지에 필요한 필수 인력이 투입돼야 하며, 파업 대상이 일부 공정에 국한되면 초기 생산 차질도 제한적일 수 있다. 노사 대치가 장기화하는지, 파업 대상 공정이 확대되는지가 실제 생산과 출하, 공급망에 미칠 영향을 좌우할 것으로 보인다.

포스코는 막판까지 노조와 대화를 이어간다는 입장이다. 회사와 노조가 기본급 인상 폭, 일시금, 교대근무자 처우 개선을 조합한 절충안을 만들어낼 수 있을지 주목된다. 

peoplekim@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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