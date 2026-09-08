LG생활건강 강내규 CTO, '화장품의 날' 동탑산업훈장

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LG생활건강이 7일 '화장품의 날'을 맞아 R&D 역량을 대외적으로 인정받았다. R&D 업무를 총괄하는 강내규 CTO는 이날 식품의약품안전처 주최 화장품의 날 기념식에서 화장품 안전관리 및 산업발전 유공 동탑산업훈장을 수훈했다.

일 오유경 식품의약품안전처장(왼쪽에서 세번째 인물)을 비롯한 지코라스 회의 관계자들이 K-뷰티 전시관 내 LG생활건강 부스를 방문해 강내규 LG생활건강 CTO(왼쪽에서 첫번째)로부터 AI 피부 진단 기술에 대한 설명을 듣고 있다.[사진= LG생활건강]

LG생활건강은 매년 약 1600억원 규모의 R&D 투자를 이어가고 있다. 아시아인 6만여명의 피부 빅데이터를 활용해 색소 침착에 관여하는 7종의 핵심 유전자를 세계 최초로 규명했으며, 최근에는 안티에이징 성분 'NAD Power24'를 개발해 '더후 비첩 NAD 파워 앰플' 등을 출시했다.

같은 날 서울에서 열린 '제1차 글로벌 화장품 규제기관장 회의'(GCORAS)에서도 핵심 R&D 성과를 공유했다. 한국을 포함해 인도네시아, UAE, 멕시코 등 13개국 규제기관이 참가했으며, LG생활건강은 K-뷰티 전시관에서 피부진단기반 스킨케어 제품 제안 기술을 선보였다.

강내규 CTO는 "LG생활건강은 1947년 럭키크림 출시를 시작으로 국내 화장품 산업 생태계를 조성하고 글로벌화를 선도해온 K-뷰티 대표 기업"이라며 "AI와 빅데이터 기반 바이오 사이언스 연구에 매진해 K-뷰티의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com