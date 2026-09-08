전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[뉴스분석] 청와대, 장관 '부실 검증' 비판에 "검증체계 갖추고 강화"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 청와대가 7일 김승원·용혜인 후보자 논란 속 청문회 우선 입장을 밝혔다.
  • 김 후보자는 신약 청탁 의혹과 음주운전 전력이, 용 후보자는 겸직 논란이 불거졌다.
  • 청와대는 인사검증 강화 방침을 밝혔지만 부실 검증 비판이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6개 장관 교체 8·30 중폭 개각 불구
대다수 장관 후보자 각종 의혹 논란
김승원·용혜인 낙마 위기 경고등 커져
靑 "인사청문 제도가 검증 과정" 관망
전문가 "부실 원인 진단, 참사 막아야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 김승원 법무부·용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 인사 검증 부실 논란에도 국회 인사청문회를 통한 검증이 우선이라는 입장을 밝혔다. 인사 검증 부실 논란에는 검증 체계를 보다 강화하겠다는 입장이다.

이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문을 수행 중인 청와대 관계자는 7일(현지시간) 파리에서 기자들과 만나 "인사청문 제도 자체가 후보자에 대한 국민적 검증 과정인 것으로 안다"고 말했다.

이 관계자는 "인사위원장의 책임 아래 인사시스템을 거쳐 지명된 후보이므로 인사청문회를 거치는 것이어야 한다"고 설명했다. 두 후보자에 대한 각종 의혹과 논란이 잇따르고 있지만 국회 인사청문회라는 절차까지 지켜보겠다는 것으로 보인다. 사진 지명 철회는 없다는 의미다.  

김승원 법무부 장관 후보자. [사진=뉴스핌DB]

◆김승원 '신약 청탁 의혹' 거센 논란 휩싸여 

현재 김 후보자는 코로나19 치료제 신약 임상시험 관련 청탁 의혹에 휩싸였다. 김 후보자는 브로커 양모 씨의 부탁을 받아 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 제약사(제넨셀)의 코로나19 치료제 임상시험 승인을 빠르게 처리해 달라고 청탁했다는 의혹을 받는다.

대가로 제약사 관계자로부터 500만 원 상당의 정치후원금 수수를 약속받았다는 알선뇌물 약속 혐의를 받았다. 다만 500만 원을 받지 않았고 혐의를 수사한 검찰은 기소 유예 처분을 내렸다.

김 후보자는 음주운전 혐의로 벌금 70만원을 선고 받은 이력도 도마에 올랐다. 인사청문회 준비단을 통해 "깊이 반성하며 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"는 입장을 밝혔지만 '전과자 법무부 장관'이 탄생할 수 있다는 비판을 받고 있다.

용 후보자는 비례대표 의원직 겸직 고수 논란과 기본소득당 사당화 의혹을 받는다. 통상 입각할 경우 비례대표 의원직을 내려놓는 게 관례였지만 거부하며 불공정 논란에 중심에 섰다.

◆반복되는 인사 참사…여론 뭇매 맞고 뒤늦은 사퇴 

두 후보자에 대한 각종 의혹과 논란이 거세지면서 불똥은 청와대로도 튀었다. 후보자로 지명하기 전 인사 검증이 부실했다는 지적이다. 이미 전례가 있었던 만큼 청와대를 향한 비판 수위도 높다.

앞서 청와대는 지난 1월 야당인 국민의힘 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명했지만 최종 철회했었다. 당시 이 후보자는 보좌관을 상대로 폭언·고성 갑질을 하고 자녀 부정 청약 의혹까지 받았다. 야당과 여론의 뭇매를 맞을 만큼 맞고 국회 인사청문회까지 거친 후에야 뒤늦은 사퇴를 했다.    

집권 초기에는 인사청문회 끝에 자진 철회한 이진숙 교육부 장관 후보자, 자진 사퇴한 강선우 여성가족부 장관 후보자 문제까지 있다. 청와대 인사 검증 시스템에 여전히 문제가 있다는 지적이다. 

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 8일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com

◆인사·민정·정무 라인 '교차 검증' 심각한 문제 노출  

청와대 인사 검증은 다각도로 이뤄진다. 우선 지난해 9월 인사 검증 부실 논란을 겪은 후 인사수석실을 신설하고 인사혁신처에서 30년 근무한 조성주 인사 수석을 발탁했다.

민정수석실을 통한 교차 검증도 이뤄진다. 경찰과 국세청, 국가정보원의 공적 자료와 세평 조사를 수집해 정밀 검증을 한다.

장관급 고위직 공직자는 청와대에 인사위원회를 두고 있다. 강훈식 대통령비서실장이 위원장이며 수석비서관 등이 위원이다.  

다만 대폭도 아닌 6개 부처 장관을 교체하는 집권 2기 중폭 개각에도 불구하고 대다수 후보자의 도덕성과 전문성에 대한 각종 의혹이 불거지고 있다. 청와대 인사검증 시스템의 총체적인 부실 논란이 제기된다.

대다수 장관 후보자들에 대한 각종 의혹이 불거지면서 인사수석실과 민정수석실, 정무수석실의 교차 검증과 정무적 판단력에 심각한 문제가 있다는 비판이다.  

◆"국민 눈높이 부족함이 없도록 검증체계 강화할 것" 

이 대통령의 인사 스타일 자체에 대한 지적도 나온다. 인사권자인 이 대통령의 인사에 청와대 내부와 여권에서 반대할 수 없는 분위기라는 분석도 있다.

특히 집권 여당인 더불어민주당 국회의장 후보 경선과 지난 6·3 지방선거 당시 서울시장 '명픽' 후보 경선, 8·17 민주당 전당대회 과정에서 친명(친이재명)계 후보 논란이 불거졌다.

청와대 관계자는 인사 검증 부실 지적에 "국민 눈높이에 부족함이 없도록 인사 검증체계를 갖추고 강화할 것"이라고 밝혔다.

전문가들은 청와대와 여권에서 정상적인 인사 검증 시스템이 제대로 작동하지 못하는 원인을 철저하게 점검하고 대책을 세워 더 이상의 인사 참사가 발생하지 않도록 해야 한다고 제언한다.

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동