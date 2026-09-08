한동훈, 최재성 거론된 '신약 로비' 녹취록 추가 공개…"민주당 오빠들 게이트"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 8일 김승원 법무부 장관 후보자의 '신약 로비' 의혹과 관련해 최재성 전 청와대 정무수석의 이름이 거론된 추가 녹취록을 공개했다.

한 의원은 이날 페이스북을 통해 "민주당 오빠들은 왜 매번 브로커 양모 씨를 우연히 만나나"라며 이같이 밝혔다.

한 의원은 "최 전 수석은 언론 인터뷰에서 브로커 양씨와의 관계에 대해 '해외에 책을 보내는 봉사단체 활동을 하면서 알게 됐고, 몇년 동안 보지 못하다가 2021년 무렵 용산역에서 우연히 다시 만났고, 이후 전화로 이런저런 이야기를 들은 것이라고 설명했다'"고 전했다.

그러면서 "우연히 만난 최 전 수석에게 양씨가 도대체 왜 저런 은밀한 제넨셀 신약 진행상황을 상의하는 것이냐"며 "저 대화가 용산역에서 우연히 만나 갑자기 튀어나올 수 있는 대화냐"며 공세를 이어갔다.

한동훈 무소속 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

한 의원이 공개한 2021년 9월 1일 통화 녹취록에 따르면, 양씨는 제넨셀 설립자 강모 씨에게 "저 이번 정부에 핵심 분들 진짜 많이 알아요. 비서실장부터 해서 되게 많이 알아요"라고 했다.

양씨는 "결론은 현재 식약처 원장이랑 최재성 국회의원이랑 되게 친해요. 최재성 국회의원이 정무수석 하다가 지금 바깥에 있지만 문(재인) 대통령님이 되게 신임하는 사람이에요. 그래서 정권을 조금 좌지우지해요"라며 "그래서 한병도랑 최재성은 엄청 친하고, 한병도랑 송영길이 되게 친하다"고 했다.

이어 "식약처에 안 풀리는 거 제가 조용히 최 전 수석님이나 아니면 뭐 비서실장님이나 이런 분한테 간담회 자리 하나 해가지고 '이것 좀 도와달라고, 이렇게 데이터 있고 이런데 안 할, 안 해줄 이유가 전혀 없다'라고 얘기하면 움직여줄 분들이다"라고 강조했다.

또 2021년 10월 8일 통화 녹취록에 따르면, 양씨는 최 전 수석에게 전화해서 "우리 교수님 회사가 지금 식약처에 승인 기다리고 있어요. 코로나 건으로. 이제 그것만 승인이 떠지면 회장님이 투자 유치가 돼요"라며 "내가 오빠한테 부탁할까 하다가 이제 승원 오빠한테 전화를 했단 말이야"라고 말했다.

그러면서 "'이제 이거 만약에 투자 유치가 되면 우리 회사도 교수님께서 CB(전환사채) 발행해서 8억에서 10억 정도 투자를 해주신다고 했다. 그러니 좀 도와주세요. 저도 잘 되는 거예요.' 내가 딱 여기까지 얘기했어요"라고 했다.

또 양씨가 강씨와 주고 받은 문자메시지에서는 "내일 최 의원님 우리 사무실 와요. 1시, 지금 승원옵(오빠)은 국감 때문에 끝나야 한다는데 제가 최 의원님 조를게요. 송영길 의원은 여우라서 돈 줘야 움직여요"라고 하는 내용이 담겨있다.

양씨는 "아 참 오전에 승원 오빠에게 설명은 했어요. 10억 예상하나 안 될 수도 있어서 8억 정도 투자되지 않을까 하는 말로 저도 기회 되는 거라고 숫자 말한 건 승원 오빠밖에 없어요. 2명 확인했는데 말한 사람 없고 김 의원님밖에 없어요. 다만 수수료 그런거 아니고 투자해주신다 한 거에요. 제가 운이 안 좋은 시기는 맞는 듯요"라고 했다.

한 의원은 "김 후보자 말고도 '최 의원님', '김 의원', 양씨 로비를 좋은 민원이라며 저를 비난하던 '송영길 의원' 얘기도 나온다"며 "양씨 오빠 독약 로비 게이트는 '민주당 오빠들 게이트'"라고 비판했다.

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