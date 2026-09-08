노랑풍선, 日 스타가이드 10인 여행상품 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 일본 주요 지역의 베테랑 가이드 10인을 '스타가이드'로 선정해 '옐로Pick' 일본여행 기획전을 선보인다고 8일 밝혔다. 고객이 가이드의 전문성과 여행 스타일을 직접 확인하고 선택할 수 있도록 구성했다.

회사에 따르면 스타가이드는 홋카이도, 도쿄, 오사카, 큐슈, 오키나와 등 일본 주요 지역에서 활동하는 가이드들이다. 신재민, 오기택, 오상현 가이드는 홋카이도와 큐슈를, 안소현, 문민석, 전재민 가이드는 오사카와 큐슈를, 최은지, 유재원 가이드는 오사카와 오키나와를 전문으로 한다. 지동주 가이드는 도쿄와 큐슈를, 박지용 가이드는 도쿄와 오키나와를 중심으로 활동한다.

이들은 월별 베스트 가이드, 연말 우수 가이드, 창립기념일 우수 가이드 등 사내 우수 가이드 선정 이력과 고객의 칭찬 후기를 종합적으로 고려해 선발됐다. 기획전 페이지에서는 각 가이드가 전문 지역과 여행 스타일을 직접 소개하며, 가이드 사진을 클릭하면 여행 꿀팁과 고객 후기를 확인할 수 있다. 고객은 여행지와 일정뿐 아니라 자신의 여행 스타일과 맞는 가이드를 선택할 수 있다.

노랑풍선, '스타가이드' 10인과 함께 하는 일본여행 상품. [사진=노랑풍선]

스타가이드가 직접 추천하는 여행지도 함께 소개된다. 홋카이도에서는 오타루 항구도시와 비에이 청의 호수를, 큐슈에서는 유후인 민예촌과 쿠사센리 초원을 추천한다. 교토에서는 아라시야마 대나무숲, 난젠지, 만게츠지를, 도쿄에서는 아사쿠사와 하코네를 소개한다. 야키니쿠, 스시, 스프카레, 가이세키, 텐동, 쿠시카츠, 오코노미야키, 규카츠 등 지역별 대표 음식도 가이드 추천을 바탕으로 구성했다.

상품은 4성급 이상 또는 글로벌 체인 호텔을 중심으로 구성되며, 주요 관광지를 빠르게 둘러보는 대신 각 지역의 핵심 매력을 충분히 경험할 수 있도록 여유로운 동선으로 짜여 있다. 기획전 상품 예약 고객을 위해 옐로Pick 전용 상품 최대 5만원 할인 쿠폰을 제공하며, 롯데카드 결제 시 구매 금액에 따라 최대 8만원까지 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

노랑풍선 관계자는 "창립 25주년을 맞아 25년간 축적한 여행 노하우를 바탕으로 고객들이 여행지와 상품뿐만 아니라 자신에게 맞는 가이드까지 선택할 수 있도록 스타가이드 기획전을 마련했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 숙박과 일정은 물론 가이드의 전문성과 서비스 역량까지 세심하게 고려해 고객에게 만족도 높은 여행 경험을 제공할 수 있는 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝다.

nylee54@newspim.com