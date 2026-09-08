경기도, 도정 캐릭터 '봉공이' 활용해 취약계층 자활사업 지원

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경기광역자활센터·노인일자리지원센터·장애인직업재활시설협회 MOU

봉공이·대표상징물·슬로건 IP 무상 제공 및 굿즈 개발·오프라인 판매 확대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 도정 캐릭터 '봉공이' 등 도 브랜드 지식재산권(IP)을 활용해 노인, 장애인 등 취약계층의 자활사업 지원을 확대한다.

경기도는 7일 광교청사에서 경기광역자활센터, 경기도노인일자리지원센터, 경기도장애인직업재활시설협회와 '경기도 브랜드 활용 자활사업 활성화 업무협약'을 체결했다. [사진=경기도]

경기도는 지난 7일 광교청사에서 경기광역자활센터, 경기도노인일자리지원센터, 경기도장애인직업재활시설협회와 '경기도 브랜드 활용 자활사업 활성화 업무협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 경기도가 보유한 봉공이 등 도 브랜드 IP를 무상 제공하고 디자인 컨설팅을 지원함으로써 근로빈곤층과 노인 등 취약계층의 자활 일자리를 창출하는 것을 골자로 한다.

앞서 경기도와 각 기관은 2023년 8월 봉공이 IP 무상 사용 협약을 처음 체결한 이후 캐릭터 굿즈 27종을 출시해 누적 매출 2억 6000만 원을 기록한 바 있다.

이번 재협약을 통해 기존 봉공이 캐릭터 외에도 도 대표상징물과 도정 슬로건까지 활용 범위를 넓히고 오프라인 판매망 구축도 새로 추진한다.

협약에 따라 경기광역자활센터는 굿즈 판매 및 문구류 등 신규 상품 개발과 온·오프라인 판매처 운영을 담당한다.

경기도노인일자리지원센터는 봉제류와 식품류 등 신규 상품과 경기도장애인직업재활시설협회는 판촉물·홍보 등에 도 브랜드를 적용할 예정이다.

이원구 경기도 홍보기획관은 "도 브랜드를 활용한 상품 개발과 판매 지원을 통해 취약계층 자활사업이 더욱 활성화되길 바란다"며 "공정·혁신·포용의 도정 가치를 실천하는 브랜드 사업으로 지속 발전시키겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com