전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

사토시홀딩스 "파이버랩스, CPO 장애 감시 솔루션 공개"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 파이버랩스가 8일 AI 데이터센터용 CPO 장애 감시 솔루션을 공개했다.
  • 광통신 관측 플랫폼 파이버에 CPO 장애 판별 알고리즘을 결합했다.
  • 공개 벤치마크와 실장비 연동으로 장애 탐지 성능을 검증했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

파이버랩스, AI 데이터센터 핵심 기술 모니터링 플랫폼 선보여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 사토시홀딩스의 자회사 파이버랩스가 인공지능(AI) 데이터센터용 CPO(Co-Packaged Optics·공동 패키지 광학) 장애 감시 솔루션을 공개했다.

8일 사토시홀딩스는 파이버랩스가 광통신 관측 플랫폼 '파이버(FIBER)'에 CPO 장애 판별 알고리즘을 결합한 솔루션을 개발했다고 밝혔다. 솔루션은 CPO 고장 상황을 검증할 수 있는 공개 벤치마크와 실제 하드웨어 연동을 위한 전용 어댑터로 구성됐다.

회사에 따르면 CPO는 광학 엔진을 스위치 반도체와 가까운 위치에 함께 배치해 데이터 전송 속도와 전력 효율을 높이는 기술이다. 대규모 AI 데이터센터에서 수천 개의 그래픽처리장치(GPU)를 연결하기 위한 차세대 광통신 기술로 주목받고 있다.

사토시홀딩스 로고. [사진=사토시홀딩스]

파이버랩스는 CPO 장비 구축 이후 운영 과정에서 발생할 수 있는 결함을 감지하는 데 이번 솔루션의 초점을 맞췄다. CPO는 기존 광통신 방식과 달리 광엔진과 스위치 칩이 밀접하게 결합돼 있고, 외부 레이저 모듈을 여러 통신 포트가 공유하는 구조를 적용할 수 있다.

이에 따라 특정 부품의 이상이 여러 포트에 영향을 줄 가능성이 있어 장애 원인을 구분하는 운영 기술의 중요성이 커지고 있다는 게 회사 측 설명이다. 파이버랩스는 지난 5일 자체 공개 벤치마크 v2를 배포하고 24시간 시뮬레이션을 통해 솔루션의 장애 탐지 성능을 검증했다.

회사에 따르면 해당 테스트에서 '파이버'는 공유 레이저 뱅크 장애, 광섬유 정렬 드리프트, 칩 온도 이상 등 CPO 관련 주요 고장 유형을 식별했다. 총 14개의 복합 장애 시나리오에서는 14개 모두를 탐지했다. 회사는 주요 상용 소프트웨어 5종과 오픈소스 기법을 모델링한 비교 환경에서도 성능을 검증했다고 설명했다.

테스트 환경도 외부에서 동일한 조건으로 재현할 수 있도록 공개했다. 회사는 이를 통해 CPO 장애 탐지 알고리즘의 성능과 재현성을 외부에서도 확인할 수 있도록 했다고 설명했다.

실제 네트워크 장비와의 연동 작업도 진행했다. 파이버랩스는 글로벌 네트워크 장비업체 아리스타 네트웍스 제품을 기반으로 구축한 랩 환경에서 광 신호와 온도 데이터를 실시간으로 수집·분석했다. 향후 CPO 장비가 데이터센터에 도입될 경우 연동할 수 있도록 전용 어댑터도 구축했다.

회사에 따르면 CPO 시장은 엔비디아와 브로드컴 등 글로벌 반도체·네트워크 기업을 중심으로 상용화가 진행되고 있다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 엔비디아는 '스펙트럼-X CPO' 스위치의 출하를 시작했으며 브로드컴도 관련 제품 양산을 추진하고 있다. 다만 CPO 하드웨어 상용화와 비교해 운영·시험 분야의 공통 기준 마련은 초기 단계에 있다. 오픈컴퓨트프로젝트(OCP)를 중심으로 델, 퀄컴, 키사이트 등 글로벌 기업들이 관련 표준화 논의를 진행하고 있다.

파이버랩스는 지난 5월 엔비디아의 스타트업 지원 프로그램인 '엔비디아 인셉션(NVIDIA Inception)'에 합류한 바 있다. 회사는 이번 솔루션을 기반으로 AI 데이터센터용 광통신 장비의 장애 감시 및 운영 소프트웨어 시장 진출을 추진할 계획이다.

파이버랩스 관계자는 "CPO 시장이 확대되면서 장비뿐 아니라 데이터센터 운영 과정에서 안정성을 확보하기 위한 기술의 중요성도 커질 것으로 보고 있다"며 "글로벌 하이퍼스케일러 데이터센터에 적용할 수 있는 CPO 운영 감시 플랫폼으로 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

사토시홀딩스 관계자는 "AI 데이터센터 투자가 확대되면서 GPU 간 데이터 전송을 담당하는 광통신 인프라와 관련 운영 소프트웨어 수요도 증가할 것으로 예상한다"며 "파이버랩스의 CPO 관측 기술을 기반으로 AI 네트워킹 인프라 시장에서 사업 기회를 확보해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동