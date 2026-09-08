아이컴포넌트, 日 페로브스카이트 기업과 배리어필름 협력

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현지 고객사에 샘플 공급·양산 적용 테스트

日 정부 지원 확대에 시장 성장 수혜 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 고기능성 필름 전문기업 아이컴포넌트가 일본 페로브스카이트 태양전지 기업들과 배리어필름 공급 협력을 확대한다.

8일 아이컴포넌트에 따르면 회사는 일본 페로브스카이트 태양전지 개발기업들과 수년 전부터 협력을 이어오며 고객사 요구 수준에 맞춘 배리어필름 샘플을 공급하고 양산 적용을 위한 테스트를 진행하고 있다. 일부 고객사는 내년 상용화를 목표로 양산을 준비하고 있다.

최근 일본 정부가 페로브스카이트 태양전지 보급과 상용화 지원을 확대하면서 관련 시장 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 회사에 따르면 일본 환경성은 페로브스카이트 태양전지 지원을 위해 2027년 예산에 올해보다 확대된 규모의 예산 반영을 추진하고 있다.

아이컴포넌트 로고. [사진=아이컴포넌트]

페로브스카이트 태양전지는 높은 발전 효율과 유연성을 갖춰 고층 빌딩 벽면이나 자동차 지붕 등 다양한 공간에 적용할 수 있는 차세대 태양전지로 꼽힌다.

특히 플렉서블 페로브스카이트 태양전지는 수분과 산소 등 외부 환경에 취약해 이를 차단하는 고기능성 배리어필름이 필요하다. 아이컴포넌트는 이 분야에서 일본 고객사들과 제품 검증을 진행하며 양산 적용 가능성을 높이고 있다.

아이컴포넌트 관계자는 "일본은 정부 차원에서 페로브스카이트 태양전지 상용화를 가장 적극적으로 지원하는 국가 중 하나"라며 "이번 지원 확대로 일본 페로브스카이트 태양전지 시장의 개화 시기도 더욱 앞당겨질 것으로 전망된다"고 말했다. 이어 "일본 현지 페로브스카이트 태양전지 개발기업에 배리어필름 샘플을 공급하고 품질 검증을 이어온 만큼 현지 시장의 조기 개화에 따른 수혜가 기대된다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com