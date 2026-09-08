에쓰씨엔지니어링, '스위치온 차전자피 식이섬유' 출시

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에쓰씨엔지니어링이 프리미엄 헬스케어 브랜드 '스위치온'의 신제품 '스위치온 차전자피 식이섬유'를 출시했다고 8일 밝혔다.

신제품은 식품의약품안전처가 기능성을 인정한 차전자피 식이섬유를 주원료로 한 건강기능식품이다. 1일 섭취량 기준 차전자피 식이섬유 7200mg을 함유했다.

회사에 따르면 차전자피는 질경이 씨앗의 껍질로 수분 흡수력이 높아 물과 함께 섭취하면 약 40배까지 팽창한다. 이를 통해 배변활동 원활과 혈중 콜레스테롤 개선이라는 2중 기능성을 제공한다. 신제품에는 유산균혼합분말 12종을 포함해 총 11종의 부원료가 배합됐다.

에쓰씨엔지니어링 '스위치온 차전자피 식이섬유'. [사진=에쓰씨엔지니어링]

회사는 오는 9일 오전 10시 30분부터 네이버 쇼핑라이브를 시작으로 30일까지 추석 맞이 특가 프로모션을 진행한다. 스위치온은 공식몰과 네이버 브랜드스토어, 올리브영, 하우스오브신세계청담, 마켓컬리, 토스쇼핑 등으로 판매 채널을 확대하고 있다.

회사 관계자는 "'스위치온 다이어트 프로그램'을 중심으로 건강기능식품 및 단백질 시장 내 입지를 지속 확대하고 있다"며 "신제품 출시와 소비자 접점 확대를 통해 헬스케어 사업의 성장 기반을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com