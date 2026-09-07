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프롬나드 예술·디자인 연구원, 9일부터 제9회 프롬나드디자인전 개최

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AI 핵심 요약

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  • 프롬나드디자인연구원이 7일 창립 20년 맞아 명칭을 바꿨다.
  • 연구원은 새 이름으로 전시회 ‘스펙트럼’을 연다고 밝혔다.
  • 9~10일 DDP서 9인전·도서전 등으로 선보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 프롬나드디자인연구원이 창립 20년을 맞아 명칭을 '프롬나드 예술/디자인 연구원'으로 바꾸고 '스펙트럼-더 프리즘 오브 크리에이티비티(SPECTRUM – The Prism of Creativity)'를 개최한다고 7일 밝혔다.

제9회 프롬나드디자인전 '스펙트럼-더 프리즘 오브 크리에이티비티'가 오는 9일부터 10일까지 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 갤러리문에서 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 제9회 프롬나드디자인전 포스터. [사진=프롬나드 예술/디자인 연구원] 2026.09.07 alice09@newspim.com

서울디자인재단이 공간협력으로 참여하는 DDP 협력전시로, 2022년 '서울디자인 2022'의 제5회 전시와 2025년 갤러리문의 제7회 전시에 이어 연구원이 DDP에서 여는 세 번째 전시다.

이번 전시는 세 개의 구성으로 이뤄진다. 프롬나드 디자인 아카이브에서는 연구원의 20년간의 여정을 담은 소개영상을 상영하고, 프롬나드연구원전에서는 아홉 명의 작가가 작품을 선보이며, 프롬나드 도서전에서는 '프롬나드디자인' 시리즈 1~10권을 함께 전시한다.

9인전에는 박지현(세라미스트), 김경환(조형작가), 이광후(후스디자인·제품디자이너), 노현숙(스페이스501갤러리·아티스트), 김민정(MINK·아티스트), 유다솜(아티스트), 박승우(카제박-Kaze Park·비주얼 아티스트), 김산(SAN KIM·비주얼 아티스트), 김의림(시드홈·공간 아티스트) 등 9명의 작가가 참여했다

이번 전시에서는 연구원이 그동안 펴낸 디자인 분야 학술 전문 서적 '프롬나드디자인' 시리즈 1~10권이 함께 전시된다. '디자인의 미래, 디자인 정책을 생각하며', '감성을 디자인하다', '디자이너 11인 디자인 가치를 말하다', '디자인 사람을 만나다', '디자인의 두 얼굴', '관계를 디자인하다', '공감을 디자인하다', '디자인 본질을 말하다', '디자이너 변화를 마주하다', '다음; 생존을 디자인하다'까지 모두 10권이 소개된다.

이 가운데 1권 '디자인의 미래, 디자인 정책을 생각하며'와 4권 '디자인 사람을 만나다', 6권 '관계를 디자인하다'는 대한민국 우수학술도서 '세종도서' 부문에 선정된 바 있다.

연구원은 이번 전시에 대해 "각각의 전시물은 다양한 분야의 전문가들이 보여주는작품들"이라며 "2026년을 살아가는 관객들의 공감을 기다린다"고 전했다.

박지현 원장은 "이번 전시를 통해 '디자인과 예술'이 만나고 '공학과 예술'이 만나는 다양한 시선들과 시도들로 인해 인간다운 속도를 느끼며 함께 산책하는 프롬나드적 포용성과 발전을 꿈꾸어 본다"고 강조했다.

그는 이어 "프롬나드 예술/디자인 연구원은 디자인과 예술을 통한 사회적 비전 제시가 시대적 사명임을 기억하고 있다"며 "우리 사회의 소통을 위해 다학적 산책을 계속할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.

프롬나드 예술/디자인 연구원은 2007년 한국디자인정책학회 내 디자인정책연구원으로 시작해 2009년 프롬나드디자인연구원으로 명칭을 변경했다. 20년을 채워가는 올해 현재의 명칭으로 다시 이름을 바꿨다.

시각·커뮤니케이션, 제품, 자동차, 산업, 건축, 도시, 조경, 공공, 서비스, 패션, 텍스타일, 뷰티, 헤어 등 다양한 디자인 분야 종사자를 비롯해 공학자와 도예·섬유미술·회화·조형·영상·비주얼 아트 분야의 예술가가 참여하는 연구기관으로, 월 1회 정기모임과 '미니 세미나'를 통해 연구원들 간 전문성을 교류하고 있다

alice09@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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