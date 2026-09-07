[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월7일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 7일 ‘투데이 ANDA’ 뉴스레터를 배달했다.
- 지자체 경계감, 통일연구소 출범 등 기사를 담았다.
- 일본 외화증권 감소와 코스피 전망도 소개했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
7일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲미래대응기금에 지자체들 경계감...서울시도 '지방분권 약화' 우려▲
[알림] 뉴스핌 통일연구소 오늘 출범..."통일미래 준비할 허브 역할"▲[뉴스분석] 파병 고민하는 청와대…위헌·정무·외교·안전 리스크 '첩첩산중' ▲日, 엔화 방어 위해 美국채 팔았나...8월 외화증권 보유액 대폭 감소 ▲골드만삭스, 코스피 '12,000' 목표가 유지…"반도체 실적 사이클 과소평가" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.