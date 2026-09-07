SK매직, 추석 맞이 얼음정수기 구독료 반값 쏜다

최대 18개월간 구독료 50% 할인

상담 신청 시 최대 100만 포인트

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 'SK매직'은 다가오는 추석 명절을 맞아 인기 정수기 라인업을 합리적인 조건에 제공하는 '추석맞이 특별 프로모션'을 오는 30일까지 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션에서는 'MEGA ICE 얼음정수기'와 '투워터 정수기'를 비롯한 대표 인기 정수기 5종을 대상으로 최대 18개월간 구독료 50% 할인 혜택을 제공한다. 또 행사 기간 중 제품 상담을 신청한 고객 중 추첨을 통해 총 1000명에게 1등 최대 100만 SK매직 포인트를 포함한 다채로운 경품을 증정한다.

[사진=SK인텔릭스]

타사 제품에서 SK매직으로 변경하는 고객을 위한 '환승 리워드(타사보상)' 프로그램도 함께 운영된다. 교체 구독 시 네이버페이 포인트를 최대 35만 포인트까지 지급하며, 뉴 미니 정수기, 올클린 공기청정기, 풀스텐 스파 비데, 워커힐 매트리스 등 다양한 생활가전 제품 역시 특가로 선보인다.



SK매직 관계자는 "풍성한 한가위를 맞아 부모님 효도 선물이나 가전 교체를 고려하는 고객들을 위해 파격적인 구독료 할인과 포인트 혜택을 담은 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객 가치를 최우선으로 일상 속 편의를 더할 수 있는 다양한 혁신 제품과 프로모션을 지속적으로 선보일 것"이라고 전했다.

한편 추석 프로모션에 관한 자세한 내용은 공식 온라인몰 'SK매직몰'이나 대표 전화번호를 통해 확인할 수 있다.

stpoemseok@newspim.com