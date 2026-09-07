[마감시황] 외인·기관 쌍끌이에 코스피 4.61% 급등…6995선 마감

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외국인·기관 각각 3조원대 순매수, 개인은 8조2565억원 순매도

삼성전자 5.68%·SK하이닉스 8.26% 상승…반도체株 강세

코스닥도 1.07% 상승…달러/원 환율 9.9원 내린 1340.5원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 7일 국내 증시가 외국인과 기관의 쌍끌이 매수에 힘입어 급등했다. 코스피는 반도체주 강세에 힘입어 6900선에 안착했고, 코스닥도 1%대 상승 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 308.18포인트(4.61%) 오른 6995.39에 거래를 마쳤다. 외국인과 기관이 각각 3조3050억원, 3조3813억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 8조2565억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 308.18포인트(4.61%) 상승한 6995.39로, 코스닥은 전장 종가보다 8.69포인트(1.07%) 상승한 822.19로 거래가 마감된 가운데 7일 오후 서울 여의도 한국거래소에 전광판에 지수가 표시되고 있다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전일 오후 3시 30분 기준 전장 종가 대비 9.9원 내린 1340.5원을 기록했다. 2026.09.07 yeawon2@newspim.com

시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자(5.68%), SK하이닉스(8.26%), 삼성전자우(4.18%), SK스퀘어(8.07%), 삼성전기(3.78%), LG에너지솔루션(1.12%), 현대차(2.48%), 삼성바이오로직스(1.31%), 삼성생명(4.87%), KB금융(2.27%) 등이 상승했다.

특히 반도체 대형주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인했다. 오픈AI의 신규 AI 모델 공개와 엔비디아의 AI 생태계 확장 기대 등이 미국 반도체주 강세로 이어지면서 국내 반도체주에도 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 8.69포인트(1.07%) 오른 822.19에 마감했다. 개인이 2165억원 어치 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1170억원, 1185억원 어치를 팔아치웠다.

코스닥 시장에서는 에코프로(0.12%), 에코프로비엠(0.66%), 주성엔지니어링(4.99%), 원익IPS(2.44%), 이오테크닉스(2.93%), 리노공업(2.70%), 심텍(1.61%) 등이 올랐다. 반면 알테오젠(-0.87%), 레인보우로보틱스(-2.40%), 로보티즈(-0.99%) 등은 약세를 나타냈다.

이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시는 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 6900선에 안착했다"며 "9월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 인상 가능성이 우세하고 국제 유가 상승세가 지속되고 있지만, 반도체 업종의 강한 반등이 지수 상승을 견인하고 있다"고 말했다.

한편 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 9.9원 내린 1340.5원에 주간 거래를 마쳤다. 이날 환율은 약 1년 11개월 만에 장중 1330원까지 떨어졌다.

rkgml925@newspim.com