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넥슨 'FC 온라인' FSL 서머, kt 롤스터 이지환 우승

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  • 넥슨은 6일 2026 FSL 서머 결승에서 이지환이 우승했다고 밝혔다.
  • 이지환은 김선재를 4대2로 꺾고 개인 첫 우승을 차지했다.
  • 우승 상금은 5000만원, 팀 kt 롤스터는 2억4000만원을 받았다.

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결승서 BNK 피어엑스 김선재 4대2 제압...개인 통산 첫 정상
최고 동시 시청자 16만명 돌파...우승 상금 개인 5000만원

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넥슨은 자사가 서비스하는 온라인 축구게임 'EA SPORTS FC Online(FC 온라인)'의 국내 최상위 정규리그 '2026 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머(2026 FSL 서머)'에서 kt 롤스터 'UTA' 이지환이 우승했다고 7일 밝혔다.

6일 서울 잠실 DN콜로세움에서 kt 롤스터 팀이 환호하고 있다. [사진=넥슨]

결승전은 지난 6일 서울 잠실 DN콜로세움에서 7판 4선승제로 열렸다. 공격적인 플레이를 앞세운 kt 롤스터 'UTA' 이지환과 안정적인 경기 운영을 보여준 BNK FEARX 'Light' 김선재가 맞붙었다. 결승전 최고 동시 시청자 수는 16만명을 넘어섰다.

이지환은 지난달 30일 파이널 스테이지 승자 결승에서 김선재에게 패해 패자조로 내려갔다. 이후 결승 진출전에서 T1 'Navy' 김유민을 꺾고 결승에 오른 뒤 김선재와 재대결에서 승리했다.

결승에서 이지환은 중거리 슛과 크로스, 개인기 등을 활용해 김선재의 수비를 공략했다. 첫 세트를 내줬지만 이후 3개 세트에서 모두 3골 이상을 기록하며 연승을 거뒀다. 5세트를 내준 뒤 6세트에서는 선제 실점 이후 역전에 성공해 세트 스코어 4대2로 개인 통산 첫 우승을 차지했다.

우승자인 이지환에게는 개인 상금 5000만원, 소속팀 kt 롤스터에는 2억4000만원이 지급됐다. 준우승자인 김선재는 개인 상금 2500만원을 받았으며 소속팀 BNK FEARX에는 1억4000만원이 수여됐다.

6일 서울 잠실 DN콜로세움에서 'UTA' 이지환 선수가 2026 FSL 서머 우승컵에 입을 맞추고 있다. [사진=넥슨]

이지환은 "코치님과 팀원 덕분에 대회 기간 한 단계 더 성장할 수 있었고 처음으로 결승에 올라 우승까지 차지해 기쁘다"며 "FC 온라인과 FSL을 응원해 주시는 팬들에게 감사드리고 앞으로 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 말했다.

한편 이날 오후 5시에는 '2026 FTB(2026 FSL TEAM BATTLE) 서머'가 열린다. '2026 FTB 서머'는 오는 10월 13일부터 열리는 'FC 프로 챔피언스 컵 2026' 진출권을 두고 경쟁하는 팀 단위 대회다.

대회 결과에 따라 최대 4개의 한국팀이 출전할 수 있다. T1과 GEN CITY는 지난 5월 'FC 프로 마스터즈'에서 각각 우승과 4강을 기록하며 진출을 조기에 확정했으며, 이번 대회에서는 남은 출전권을 두고 경쟁한다.

flurry327@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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