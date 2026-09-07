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바가지요금 근절·유류세 조정…재경부, 적극행정 주역 14명 선정

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AI 핵심 요약

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  • 재정경제부가 7일 적극행정 우수공무원 14명을 시상했다.
  • 김나윤 사무관이 바가지요금 근절대책으로 대상을 받았다.
  • 유류세 조정과 ESG 국가표준도 주요 우수사례로 꼽혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김나윤 사무관 대상…관광환경 개선
공공기관 ESG·담배 정의 확대 등 수상
공급망 규제개선·AI 업무혁신도 인정

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 바가지요금 근절대책과 국제유가 급등에 대응한 유류세 조정, 공공기관 환경·사회·지배구조(ESG) 국가표준 마련 등이 올해 상반기 재정경제부의 적극행정 우수사례로 선정됐다. 기존 관행을 개선하고 국민이 체감할 수 있는 정책성과를 낸 공무원 10명과 조직 혁신·업무 효율화·정책 홍보에 기여한 공무원 4명 등 모두 14명이 수상했다.

재정경제부는 7일 구윤철 부총리 겸 재경부 장관 주재로 '2026년 상반기 적극행정 우수공무원 시상식'을 개최했다고 밝혔다. '적극행정 스타'는 국민 모니터링단 평가와 대국민 투표 등 국민평가를 중심으로, '적극행정 IN스타'는 적극행정평가단 등 내부평가를 중심으로 선정했다. 최종 수상자는 적극행정심의위원회 심의·의결을 거쳐 확정했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

◆ 바가지요금 근절대책 대상…유류세·담배 제도개선 최우수상

대상은 '바가지요금 근절대책'을 마련한 민생경제국 김나윤 사무관에게 돌아갔다. 김 사무관은 가격 투명성 강화와 합리적인 가격 형성 환경 조성, 유인구조 강화, 통합 관리체계 구축 등을 담은 종합대책을 마련했다. 현장에서 즉시 시행할 수 있는 지역 바가지요금 근절방안도 추가로 추진해 국민 불편 해소와 관광산업 경쟁력 제고에 기여한 점을 인정받았다.

최우수상은 4명이 받았다. 개발금융국 권기환 사무관은 공공기관 최초의 ESG 가이드라인을 제정해 약 300개 기관이 활용할 수 있는 국가표준을 구축했다. 경제협력개발기구(OECD) 발표와 영문 보도자료 배포를 통해 한국형 ESG 모델의 국제적 확산 기반도 마련했다.

세제실 김정아 사무관은 중동 위기에 따른 국제유가 급등에 대응해 시장 상황에 맞춰 유류세 탄력세율을 매달 신속하게 조정한 성과를 인정받았다. 공공정책국 송준식 사무관은 철도공사 노조의 총파업이 예상되는 상황에서 감사원 사전컨설팅을 거쳐 성과급 지급기준 변경방안을 마련했다. 공공기관운영위원회 의결을 통해 노사가 합의한 성과급을 지급할 수 있도록 제도를 개선해 협상 타결을 지원했다.

국고실 전형용 사무관은 37년 만에 담배의 법적 정의를 확대하는 제도개선을 이끌었다. 담배사업법 개정을 통해 궐련 중심의 정의를 니코틴까지 넓혀 액상 담배를 법적 관리체계에 포함시켰다.

[사진=셔터스톡]

우수상은 경제공급망기획관 박영우 사무관과 민생경제국 박지훈 사무관, 혁신성장실 신정원 사무관이 선정됐다.

박영우 사무관은 중동전쟁으로 인한 공급망 위기에 대응해 사전등록 절차 간소화와 검수기간 단축, 신속 통관 등 13개 규제를 개선했다. 박지훈 사무관은 매점매석 금지제도를 활용해 시장교란 행위를 예방하고 '물가안정조치 실효성 제고 방안'을 마련했다. 이 방안에는 위반물품의 신속 유통과 경제적 제재, 신고포상금 등 구조적 개선 내용이 담겼다.

신정원 사무관은 한미전략투자법의 신속한 입법과 법 시행 전 가동할 수 있는 양해각서(MOU) 임시추진체계 구축을 통해 관세 재인상 위기에 대응한 성과를 인정받았다.

장려상은 세제실 정현엽 사무관과 민생경제국 최중원 사무관이 받았다. 정현엽 사무관은 국민성장펀드가 적기에 출시될 수 있도록 최대 40% 소득공제 등 세제지원 방안을 설계하고 관계법령을 신속히 개정했다. 최중원 사무관은 청년의 상황에 따라 도약·경험·회복의 세 가지 트랙을 선택할 수 있도록 '청년뉴딜 추진방안'을 마련하고 구직활동과 채용을 뒷받침하는 정책 인프라 강화에 기여했다.

◆ AI 교육·해커톤으로 업무혁신…홍보 우수공무원 2명

조직 혁신과 업무 효율성 제고, 정책 홍보에 기여한 '적극행정 IN스타'에는 4명이 선정됐다.

혁신우수상은 기획조정실 이승연 주무관과 방춘식 서기관이 받았다. 이승연 주무관은 부처 최초의 실무형 인공지능(AI) 에이전트 교육과 단기집중반·주말반 개설, 내·외부 조직 신설 등을 통해 직원들의 AI 활용 역량을 높였다. 방춘식 서기관은 직원들이 직접 생성형 AI 서비스를 발굴하고 지원받을 수 있는 '직원 참여형 AI 해커톤'을 추진해 부처의 AI 혁신 문화를 확산시켰다.

홍보우수상은 국고실 한재수 사무관과 혁신성장실 장인주 과장이 선정됐다. 한 사무관은 경제장관회의 등을 계기로 국고실 핵심 정책을 언론에 적극 홍보했다. 장 과장은 정책 영상에 직접 출연해 국민 눈높이에 맞는 디지털 홍보를 추진한 성과를 인정받았다.

구윤철 부총리는 수상자들의 노고를 치하하며 기존 관행을 넘어서는 도전적이고 창의적인 자세가 우리 경제의 미래를 결정짓는 핵심 열쇠라고 강조했다. 앞으로도 적극행정을 통해 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 정책성과를 지속적으로 창출할 수 있도록 전 직원이 노력해 달라고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 중구 은행연합회에서 열린 시장상황점검회의를 주재하고 있다.[사진= 재정경제부] 2026.09.04 photo@newspim.com

rang@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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