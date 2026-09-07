경기문화재단 "고양 향동 지식산업센터 입주 시각예술가 오픈스튜디오 연다"

9월 11일부터 10월 4일까지 'Open Spot_향동' 개최...30명 작가 참여 작품 약 100점 선봬

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 오는 11일부터 10월 4일까지 고양시 향동 지식산업센터에서 시각예술가들의 생생한 창작 현장을 도민들에게 공개하는 'Open Spot_향동'을 개최한다고 7일 밝혔다.

행사 포스터. [사진=경기문화재단]

'오픈 스폿(Open Spot)_향동'은 향동 지식산업센터에 입주해 활동하고 있는 시각예술가들의 창작 공간과 작품을 직접 살펴볼 수 있는 오픈스튜디오 행사다.

이번 행사에는 향동 지식산업센터에서 창작 활동을 이어가고 있는 안부, 오경성, 이손을 비롯한 약 30명의 작가가 참여해, 회화·조형·디자인·미디어아트 등 다양한 분야의 작품 약 100점을 선보인다.

주요 프로그램으로는 작가들의 작업실을 직접 둘러보는 '오픈 스튜디오(Open Studio)'와 미술평론가, 기획자, 미술관 및 문화예술 기관 관계자 등이 참여하는 '오픈 아트 테이블(Open Art Table)'이 마련된다.

오픈 아트 테이블에서는 참여 작가와 관객이 미술과 창작을 주제로 자유롭게 소통하고 교류하는 대화의 장이 펼쳐질 예정이다. 전시는 9월 11일부터 10월 4일까지 열리며 전시 기간 중 목요일부터 일요일까지 오후 1시부터 6시까지 관람할 수 있다. 추석 연휴에는 휴관한다.

행사 개막일인 9월 11일에는 오후 2시 프리즈 커넥트 모더레이터인 김종헌 디렉터의 오픈 아트 테이블을 시작으로 오후 4시부터 8시까지 오프닝 행사가 진행된다.

경기문화재단 관계자는 "이번 행사를 통해 향동을 기반으로 활동하는 예술가들의 창작 공간과 작품 세계를 도민들에게 선보이고 지역에서 이루어지는 예술가들의 활동을 도민들이 일상에서 접할 수 있는 문화자원으로 연결하고자 했다"며 "창작 공간이 단순한 작업실을 넘어 지역의 예술가와 도민이 만나고 교류하는 문화적 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

한편 이번 행사가 진행되는 '2026년 경기북부 지역문화 특성화 지원사업'은 경기북부 각 지역의 문화적 특성과 자원을 기반으로 지역의 문화 콘텐츠를 발굴하고 예술인과 주민이 함께하는 문화예술 활동을 지원하는 사업이다.

ssamdory75@newspim.com