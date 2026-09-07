진도국제무형문화컨퍼런스 '살아있는 유산' 16~18일 개최

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아시아와 태평양 6개국 무형유산 전문가 참여

[진도=뉴스핌] 김현 기자 =전남광주특별시 진도군과 진도군문화도시센터는 '2026 진도국제무형문화컨퍼런스'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서는 '살아있는 유산, 함께 여는 미래'라는 주제를 바탕으로 전통문화의 전승과 새로운 문화적 가치의 확장을 모색할 예정이다.

중국, 일본, 몽골, 인도, 인도네시아, 베트남 등 아시아 및 태평양 지역에서 6개국의 무형유산 전문가와 유네스코 관련 기관, 문화도시 관계자들이 모여 각국의 무형유산 보호와 전승 사례를 논의한다.

2026 진도국제무형유산컨퍼런스 홍보물. [사진=진도군] 2026.09.07 khyeon0424@newspim.com

회의 첫날인 오는 16일에는 진도향토문화회관 별관에서 진도 씻김굿 공연과 환영 만찬이 열려 참가자들이 진도의 대표 무형유산을 체험할 수 있다.

17일에는 개회식 이후 진도군과 유네스코아태무형유산센터, 몽골 국립문화유산원, 중국 사천성 천극원, 베트남 문화유산가치연구진흥센터 간의 교류 협약식이 이어진다. 이는 국제적 협력 체계 구축을 위한 방안으로 진행된다.

기조 발제에서는 '진도 무형유산의 서사 원형과 현대적 의미'와 '아시아-태평양 지역 민속예술 보호 과제와 국제협력'이 논의된다.

첫 번째 분과에서는 '아시아-태평양 지역 민속예술의 전승과 도전'을 주제로 일본, 인도네시아, 인도의 전승 사례를 포함해 진도 무형유산의 현재와 지속 가능성을 탐구할 예정이다.

두 번째 분과에서는 '유네스코 인류무형유산 목록 등재의 교훈과 전망'이 주제로 다뤄지며, 베트남 줄다리기, 한국 탈춤, 제주 해녀 문화의 경험이 공유된다. 진도씻김굿의 세계화를 위한 전략도 논의될 예정이다.

세 번째 분과에서는 '아시아-태평양 지역 민속예술의 창조적 실천'을 주제로 중국 사천성 천극의 현대적 계승과 몽골 무형유산의 디지털 기록관 구축 사례 등을 소개할 계획이다.

18일에는 '살아있는 유산, 도시를 잇다'라는 주제로 무형유산을 관광과 문화도시 자산으로 활용하는 방안이 논의된다. 이를 통해 지역 간 관광상품 개발도 중심 의제로 다뤄질 예정이다.

마지막 프로그램인 특별분과 '진도 출신 젊은 전승자들과의 대담'에서는 젊은 전승자들이 진도 무형유산의 미래와 현장에서의 경험을 나누게 된다.

이재각 진도군수는 "이번 컨퍼런스는 진도의 무형유산을 널리 알리는 것뿐만 아니라 아시아-태평양 지역의 다양한 전승 사례를 연결하고 협력 가능성을 모색하는 자리"라고 강조하며 "진도가 세계 무형유산 교류의 중심으로 성장하도록 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

'2026 진도국제무형문화컨퍼런스'는 오는 16일부터 18일까지 진행되며 이후 9월 18일부터 20일에는 진도군 향토문화회관에서 국내외 공연과 체험 프로그램으로 구성된 '2026 진도국제무형문화축전'이 이어질 예정이다.

Khyeon0424@newspim.com